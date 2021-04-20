Президент Чада погиб в перестрелке на линии фронта

Президент Чада Идрис Деби скончался от ранений, полученных во время перестрелки с мятежниками на передовой. Об этом в эфире национального телевидения сообщил пресс-секретарь армии Азем Бермандоа Агоуна, передает Анадолу.

В минувшие выходные Деби взял на себя командование армейскими подразделениями, ведущими бои против мятежников на севере Чада.

По итогам президентских выборов, прошедших в Чаде 11 апреля, 68-летний Деби был переизбран на шестой срок. За Деби проголосовали 79,32 процента избирателей.

Идрис Деби Итно руководил страной с 1990-го года.