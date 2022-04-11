Представительство Европейского Союза в Украине возобновило работу в Киеве.

Об этом ведомство сообщило в Твиттере, передает Укринформ.

«ЕС вернулся в Киев!» — говорится в сообщении.

Также опубликована фотография, на которой глава представительства Матти Маасикас поднимает флаг ЕС перед зданием в Киеве.

Как сообщал Укринформ, 8 апреля в ходе своего визита в Киев высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель анонсировал возвращение представительства ЕС в столицу Украины.