«Попытки некоторых нерегиональных применить на Южном Кавказе свой прошлый и нынешний колониальный опыт и расширить ксенофобскую политику в регионе, в том числе вооружить Армению и поддержать ее пропаганду ненависти, не служат миру».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель постоянного представителя Азербайджанской Республики в Совете Безопасности ООН Тофиг Мусаев в ходе открытых дебатов на тему «Мир через диалог: вклад региональных, субрегиональных и двусторонних соглашений в предотвращение и мирное урегулирование споров».

Тофик Мусаев отметил, что в качестве явного нарушения Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН можно указать оккупацию соседней Арменией в течение почти тридцати лет суверенных азербайджанских территорий.

Это, в свою очередь, указывает на необходимость более активной работы на региональном и международном уровнях для борьбы с неверным толкованием международного права, защиты суверенитета и территориальной целостности государств.

Дипломат выразил надежду, что на этом критическом этапе международное сообщество призовет Армению строго выполнять свои международные обязательства.