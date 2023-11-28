Историческая коллекция древних сокровищ из музеев Крыма вернулась в Украину после почти 10-летнего спора с Россией, сообщили украинские власти.

565 предметов, включая скифские и сарматские украшения и скульптуры, привезены в Киев из Нидерландов.

Среди них золотой скифский парадный шлем IV века до нашей эры и другие сокровища эпохи колонизации Крыма древними греками.

Коллекция, в основном из крымских музеев, находилась на правах аренды в амстердамском музее Алларда Пирсона, когда Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году.

И Украина, и Россия претендовали на эту коллекцию, но голландские суды поддержали Киев.

В заявлении Национального музея истории Украины в Киеве, опубликованном в понедельник, говорится: «После почти 10 лет судебных слушаний артефакты из четырех крымских музеев, которые были представлены на выставке «Крым: золото и тайны Черного моря» в Амстердаме, вернулись в Украину».

Как заявил музей, коллекция, включающая бронзовые мечи, золотые шлемы и драгоценные камни, будет храниться в Киеве до «деоккупации Крыма».

Крымские музеи, где они первоначально хранились, при поддержке Москвы безуспешно пытались доказать, что артефакты следует вернуть на полуостров.

В 2021 году голландский апелляционный суд постановил, что сокровища принадлежат Украине, а не конкретным музеям. Верховный суд страны согласился с этим решением в своем постановлении ранее в этом году.

«Это решение положило конец спору. Музей Алларда Пирсона должен вернуть эти художественные сокровища государству Украина, а не музеям Крыма», — говорится в постановлении Верховного суда, принятом в июне.