Во Франции за июль ограбили три музея: в Тарне, Нижнем Рейне и Кот-д’Оре. Об этом 27 июля сообщила газета Le Parisien.

«Три взлома менее чем за месяц.<…> Музеи снова становятся мишенью организованной преступности. <…> Последняя кража, произошедшая 24 июля, касалась золотого ожерелья, части сокровищ Викс, из Музея Шатийона в Кот-д’Оре», — говорится в публикации.

Уточняется, что экспонаты также похитили 5 июля в Музее Лалика в Нижнем Рейне: злоумышленники вынесли 27 ювелирных изделий, общая стоимость которых превысила €4,5 млн. Кроме того, ночью 1 июля из археологического центра Монтана в департаменте Тарн похитили около 40 золотых монет, датируемых 50 годом до н.э. и оцениваемых в более чем €120 тыс.