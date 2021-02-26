Правда о Ходжалинском геноциде: за какую плату российские солдаты согласились убивать мирных азербайджанцев

26 февраля Азербайджан поминает жертв Ходжалинского геноцида. Прошло 29 лет с того момента, как армянские агрессоры зверски расправились с жителями города Ходжалы (женщинами, детьми, стариками). Об этой трагедии человечества написано много строк. Но несмотря на прошествие почти трех десятилетий, раскрываются новые обстоятельства и чудовищные преступления армянских оккупантов и военнослужащих 366-го мотострелкового полка Российской Армии, жертвами которых стало мирное азербайджанское население.

О малоизвестных общественности подробностях # узнало из материалов уголовного дела, предоставленных ранее бывшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики Айдыном Расуловым (ныне покойным).

То, что в обстреле населения Ходжалы участвовали солдаты 366-го полка Российской Армии ни для кого давно уже не секрет. Спустя столько лет выяснились новые обстоятельства тех кровавых преступлений.

Русским солдатам заплатили 1 миллион рублей, чтобы они обстреляли мирное население. Об этом стало известно из протокола осмотра компактной аудиокассеты МК-60 с содержанием радиопереговоров, полученной следствием из ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана.

Предоставляем вам отрывки из стенограммы переговоров:

Голос №1: «Миллион денег, где этот миллион денег? Замкомдива когда приезжал, говорил, что оставили один миллион денег на нас. Прием».

Голос №2: «Мы здесь каждый день до обеда …(ругается матом) месяц добивали всех … А деньги в банке не дают, сегодня жена поехала, обещали дать там не знаю миллион, не миллион. Потом 50 тысяч может дадут, но половина точно наша».

Голос №1: «Миша, передай командиру полка, если денег не привезут за январь, тринадцатую, февральскую я отсюда на … уеду. Прием».

Голос №2: «Понял прекрасно, я тоже собираюсь отсюда уезжать».

… Голос №2: «53, я 13-ый. Все меры предосторожности я уже принял, но в случае массированного нанесения удара, конечно, могут где-то осколки полететь. Прием».

Голос№1: «Ну, а задачу по остальному варианту – Ходжалам. Сейчас пойду, как там будут передавать по команде, для кого, чтобы держать на контроле. Прием».

Голос №2: «Я 13-ый вас понял».

Голос №1: «Надо провести разведку со своего пункта в западном направлении с помощью приборов и засечь это место, принять готовность для уничтожения. Прием».

Голос №2: «Я 13-ый. Средства разведки у меня развернуты, наводчик для наводки тоже готов. Единственное мне надо, чтобы в Ходжалах его могли бы взять. О времени выезда предупредил меня, чтобы я предупредил местных и мог навести наводчик. Прием».

Голос №1: «Я понял все. Кроме того, своими средствами, тут уже не так далеко. Как понял меня, прием»…

Сразу после разгрома армянскими бандформированиями Ходжалы, 27 февраля 1992 года, было возбуждено уголовное дело. Созданы специальные группы следователей, которые в течение 3-4 дней опросили свыше 300 свидетелей, в том числе раненных, доставленных в Баку, Гянджу, Барду и другие города, и воссоздали истинную картину произошедшего.

Житель Ходжалы Ахмедов А.Н. рассказал, как 25 февраля в 23.00 внезапно начался массированный обстрел города из различных орудий со всех сторон. Люди в панике бежали во все стороны, горели дома. Из 20-30 танков по домам и людям открывался огонь длинной очередью. Кроме танков стреляли из БМП и БТР. Позади техники шла пехота. При свете горящих домов Ахмедов видел, что на бронетехнике и среди пехоты были русские и команды давались на русском языке. Среди наступавших были и армяне.

Ахмедов показал, что в лесу он присоединился к толпе беженцев, но армяне преградили им путь и из автоматов, БТР и БМП, убили много женщин и детей, среди которых были и его близкие.

Свидетель Абышев З.А., бывший тогда членом отряда самообороны Ходжалы, рассказал, как в день происшествия он находился на посту. Перед штурмом город подвергся массированному обстрелу, танки и БМП при поддержке артиллерии начали наступление на город.

Он видел русских офицеров и солдат на БМП и танках, а также среди пехоты, они кричали «сдавайтесь». Абышев показал, что до того дня у армянских боевиков не было такого количества техники. Армяне в одиночку не решились на штурм города, хотя он находился в осадном положении с осени 1991 года.

Свидетель Алиев А. показал, что во время нападения на город он, чтобы выжить спрятался под экскаватор, разобрав предварительно его карбюратор, где просидел три дня. Мужчина наблюдал за происходящим и видел, как армяне, русские солдаты и чернокожие грабили город, поджигали уцелевшие дома…

Из допрошенных по делу свыше 300 свидетелей половина подтвердила участие российских военнослужащих в ходжалинских событиях. В связи с этим прокуратурой республики было принято решение расследовать отдельным эпизодом участие в ходжалинских событиях военнослужащих 366 полка, дислоцированного ранее в городе Ханкенди, который к тому времени был переведен в Тбилиси.

Но командированным в Грузию следователям удалось допросить лишь командира полка, подполковника Зарвигорова Ю.Ю. Последний заявил, что большинство офицеров и прапорщиков 366 полка – армяне, которые участвовали в нападениях на азербайджанские села и город Ходжалы.

По словам Зарвигорова, якобы за время нахождения полка в Ханкенди, он уволил со службы прапорщиков Консдакяна, Захаряна, Багдасаряна и Баршакяна за то, что те продавали оружие и боеприпасы армянским боевикам. Он же показал, что в сентябре –ноябре 1991 года из полка дезертировало несколько офицеров русской национальности, которые и участвовали в боевых действиях на стороне армян….

Между тем 27 февраля в Ходжалы на вертолете были направлены азербайджанские следователи. Однако вертолет был обстрелян армянами и осмотр не был произведен до конца. Но криминалистам удалось установить, что в городе сожжены и разрушены все жилые дома, здания госучреждений, на улице лежали многочисленные тела женщин, детей и мужчин. На заснеженной дороге, в двух местах обнаружены тела женщин, вокруг которых лежали живые дети грудного возраста, но, когда вертолет начал снижаться, чтобы забрать их, он был обстрелян и не смог приземлиться.

Потеря каждого жителя Ходжалы является трагедией, однако достаточно привести показания одного пострадавшего в результате Ходжалинского геноцида, чтобы понять, как армяне извращались, подвергая мучениям наших соотечественников.

Гумбатов Джалил Гумбаталы оглу (1937 г.р.) жил в Ходжалы со своей семьей, и в день событий дома находились также сын Муган и его жена.

«Я нес вахту на 36-ом участке, вместе с остальными мужчинами охранял город. Когда узнал о нападении армян, направился домой, где лежал сын Муган, раненный армянами. Дома находились также беженцы из Армении — семья Али Оруджева. Затем к нам пришли другие беженцы Мумуш, его жена Кифаят и сын Бахрам. К нам также пришли Рашидов Адиль Мамед оглу со своим сыном Назимом и Заманов Меджнун Заман оглу, беженец из Армении 90-летний Рагим киши, его жена Сара, дочь с двумя внуками. Были и другие, имена которых я не запомнил. Мы все спрятались в подвале дома, где просидели до пяти утра», — рассказал Гумбатов.

В пять утра в дом Гумбатова пришел командир Ходжалинского батальона Тофиг и сообщил, что противник захватил город и, что необходимо поскорее покинуть его. Но Гумбатов не мог уйти, так как его сын был ранен. Он думал, что очень скоро азербайджанские бойцы подоспеют к ним на помощь. Однако, через час они увидели, как горят их дома и это вынудило ходжалинцев покинуть подвал.

Они планировали бежать в направлении Агдама, но попали в окружение и подверглись обстрелу. В результате погибли Мумуш, его жена Кифаят, сын Бахрам, Адиль Рашидов, его сын Назим, невестка Али Оруджева Мелек, ее малолетний ребенок, Меджнун Заманов, сын Гумбатова – Муган и его супруга Судаба, а также жена Фируза и дочь Симузар. Сам он был ранен в ногу.

Убито много людей, оставшихся в живых 10-15 человек привезли в магазин в центре Ходжалы, где были и русские солдаты. Рядом с магазином Гумбатов увидел автомобиль ЗИЛ, к которому сзади за ноги был привязан молодой парнишка. Его голова была размножена. Несчастным оказался Сулейман — сын местного жителя Лятифа Мамедова, который в тот момент находился в магазине вместе с пленными.

Затем пленных отвезли в Степанакерт и продержали там 48 часов. Все это время армяне издевались над пленными.

По словам Гумбатова, до указанных событий они просили правительство помочь вывезти женщин и детей, но никакой реакции не было. 22-23 февраля Эльман Мамедов связывался по рации с МВД, Верховным Советом, Кабинетом министров, Министерством обороны и просил выслать вертолеты. Но на том конце провода ответили, что из-за плохой погоды, вертолеты летать не могут…

Рамелла Ибрагимхалилова, специально для #

