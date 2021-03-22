Повлияет ли ставка азербайджанского Центробанка на экономические реалии?

Кризис пандемии вынуждает мировые центробанки снижать ставки. Одной из основных причин удешевления было желание стимулировать экономику. Коронавирусный кризис заставил ФРС не только снизить ставки до околонулевого уровня, но и начать программу предоставления рынку практически безграничной ликвидности через выкуп близких к погашению государственных и ипотечных бумаг.

Однако быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. В результате денежные власти ряда стран уже обозначили необходимость возвращения от мягкой к более нейтральной денежно-кредитной политике. В соседних странах восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось.

Согласно данным мониторинга Банка России, все большее количество предприятий сообщает о возвращении производства на уровни до начала пандемии. В этом году поддержку росту российской экономики будет оказывать улучшение перспектив восстановления мировой экономики и рост спроса на товары отечественного экспорта. Накануне регулятор Турции поднял на 2% ключевую ставку для сдерживания инфляции. В ЦБ Турции заявили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока инфляцию, которая достигла в стране 15,61%, не удастся взять под контроль.

В условиях пандемии азербайджанский ЦБ тоже снижал ставку рефинансирования, но оживления реального сектора экономики это не вызвало. По мнению аналитиков, причина того, что изменение учетной ставки не оказывает существенного влияния на экономику, заключается в достаточно скромной доле кредитов, выдаваемых по линии регулятора, в портфеле местных банков. С этой точки зрения, подорожание или же удешевление кредитных средств регулятора определенно не сказывается на стоимости денег для экономики. Еще одним фактором, ослабляющим действие учетной ставки, эксперты называют слабое функционирование финансовых рынков.

Недавним решением Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,25%, при этом нижний порог процентного коридора остался на уровне 5,75%, верхний – на уровне 6,75%. По утверждению самого регулятора, решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом последних инфляционных тенденций, возможного влияния факторов затрат и спроса на цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. «Анализ показывает, что существенного изменения баланса факторов риска по инфляции не наблюдается», — отмечается в заявлении ЦБ.

С этой точки зрения, решение ЦБА оставить ставку рефинансирования на стабильном уровне экономисты оценивают через призму прежнего опыта использования этого инструмента денежно-кредитной политики, кстати, нацеленной на удержание инфляции в коридоре 4±2% в этом году. Однако только лишь ставка Центробанка неспособна оправдать весь комплекс возлагаемых на нее надежд. По свидетельству # доктора экономических наук, профессора Эльшада Мамедова, невозможно отрегулировать финансовую деятельность с помощью одного только этого показателя. В целом же, говорит ученый, сохранение учетной ставки не приведет к существенным изменениям в национальной экономике.

Даже если учетная ставка Центробанка существенно изменится, это не сыграет значительной роли, поскольку, во-первых, для этого нет достаточной залоговой базы, которая могла бы послужить основой для привлечения кредитных ресурсов. Во-вторых, экономика на сегодняшний день – очень сложная система с огромным количеством прямых и обратных связей. В таких условиях, когда норма рентабельности в разных отраслях экономики совершенно отличается друг от друга, регулировать финансовую деятельность только путем учетной ставки – архаичный подход», — настаивает профессор.

Похожего мнения о роли учетной ставки ЦБА придерживается экономист Рашад Гасанов, считающий, что этот показатель не окажет должного влияния в контексте экономических реалий. И хотя теоретически стабильность ставки шаг, безусловно, правильный, учитывая серьезный инфляционный контекст, ценовой рост на сегодняшний день сопряжен со множеством немонетарных факторов, включая существенное подорожание на внешних рынках и повышение тарифов внутри страны.