Крупнейшая голландская финансовая группа ING Group ожидает понижения учетной ставки Центрального банка Азербайджана в нынешнем и следующем году. Аналитики международной компании утверждают, что местный регулятор понизит стоимость денег для экономики до 7,5 процентов в текущем году. В первом квартале следующего года ставка уменьшится до 7,25 процентов, а под занавес года составит 6,5 процентов. Нынешний прогноз ING Group оказался ниже январского на 0,5 п.п.

Центральный банк Азербайджана периодически понижает свою процентную ставку на фоне заявленного им же снижения инфляции. Финансовый регулятор уверен, что годовая инфляция в этом году не выйдет за пределы целевого коридора (4±2%). Годовой уровень инфляции, считают в ЦБА, даже понизился со времени последнего заседания правления главного банка, посвященного денежной политике.

«В минувшем году 12-месячная инфляция составила 2,1% и сформировалась в нижней части целевого (4±2%) диапазона. Снижение наблюдалось по всем групповым компонентам потребительской корзины», — сообщил глава Центробанка Талех Кязымов. На этом фоне регулятор перешел от жестких решений к более гибкой денежно-кредитной политике, дважды понизив учетную ставку за последние месяцы минувшего года. Под занавес января решением правления ЦБА учетная ставка снижена на 0,25 процентного пункта — до 7,75 процентов.

Несмотря на настойчивые меры финансового регулятора по учетной ставке, в экспертных кругах утверждают, что этот инструмент денежно-кредитной политики практически не влияет на потребительские цены. По мнению экономистов, поведение цен в Азербайджане отличается немонетарной природой. По этой причине рост или падение ставки не отражается на потребительской инфляции. Более того, изменение ставки слабо влияет на проценты по банковским кредитам и депозитам. Например, после последнего в прошлом году ее снижения коммерческие банки принялись повышать доходность по срочным вкладам. Несмотря на низкий процент по страхуемым депозитам в иностранной валюте, выросли дивиденды и по долларовым вложениям.

По некоторым данным, ставки по срочным вкладам в системообразующих банках страны подтянулись с 8 до 9,5 процентов в зависимости от сроков размещения. А ведь до этого местные кредитно-финансовые структуры принимали вклады не дороже 5 – 6%. Все это создавало риски повышения процентов по кредитам, учитывая зависимость долгового финансирования от стоимости заемных средств. По словам депутата ММ, эксперта Вугара Байрамова, на повышение банковских ставок сыграла возросшая доходность по нотам ЦБА. В результате банки принялись привлекать дополнительную ликвидность с рынка, повышая тем самым спрос и процентные ставки по срочным вкладам. После снижения доходности по ценным бумагам главного банка ставки коммерческих финансовых организаций тоже пошли на снижение, поясняет В. Байрамов.

Возвращаясь к инфляции, судя по заявлениям экономистов, причины инфляции не связаны с денежным обращением, но являются следствием неэффективности работы рыночных механизмов. По словам экономиста Акифа Насирли, природа местной экономики такова, что цены регулярно движутся вверх. Динамика повышения выглядит сильнее или слабее, но она, как правило, постоянно присутствует. «Цены только повышаются, мы обычно не наблюдаем нисходящих тенденций. Такое происходит из-за монополизации, на повышение влияют и определенные правительственные меры. Например, если приглядеться к годовой статистике Государственного таможенного комитета, то можно увидеть, что сборы увеличиваются на 30 – 40, а порой и 50 процентов. Похожая ситуация наблюдается и в сфере налогов. Налоговые сборы вырастают подчас на 60 – 70 процентов. Растущие государственные сборы тоже отражаются на потребительских ценах».