Представители старшего и среднего поколения прекрасно помнят великолепный детский фильм «Приключения Буратино». Детских песенок в этом фильме предостаточно, но особенно мне запомнилась строка из одной песни: «Поучайте лучше своих паучат».

Может возникнуть резонный вопрос: а почему ни с того, ни с сего мы вспомнили о Буратино? И тем более, заострили внимание на каких-то «паучатах».

Ларчик открывается просто, если ознакомиться с заявлением члена Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа. Сей «радетель демократии» известен азербайджанской аудитории своими антидемократическими и откровенно лояльными откровениями в отношении армянских сепаратистов Нагорного Карабаха.

Адам Шифф на протяжении долгих лет периодически выступал за «независимость НКР», демонстрируя тем самым симпатию к армянским террористам.

Однако, даже сокрушительное поражение Армении в ходе 44-дневной войны не возымело должного воздействия на американца с армянскими мозгами. Он продолжает талдычить текст, который ему был написан десятки лет назад. Посудите сами.

«Продолжающиеся посягательства на права человека Азербайджаном после карабахского конфликта совершенно недопустимы», — об этом написал на своей странице в Facebook член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, касаясь удерживаемых в Азербайджане военнопленных и судебных дел против них.

Он, в частности, отметил:

«Преследование военнопленных является грубым нарушением международных конвенций и дальнейшим свидетельством грубого игнорирования Азербайджаном прав человека и международного права. Пока мы продолжаем работать в направлении незамедлительного освобождения армянских военнопленных, США не должны оставлять без последствий осуществляемые Азербайджаном действия и вновь ввести в действие запрет, запрещающий военное содействие США режиму Баку. Мы не должны позволять Азербайджану безнаказанно нарушать права человека и международные нормы».

Видимо, господин Шифф настолько увлекся армянской тематикой, что забыл такой маленький нюанс, как тюрьма в Гуантанамо. А это место, где содержатся террористы всех мастей. Следуя логике Шиффа, террористы, которые содержатся в Гуантанамо, никакие не террористы, а военнопленные. И нахождение их в этой тюрьме является нарушением прав человека и международного права.

Резюме таково: если Адам Шифф так ратует за освобождение армянских террористов, которые были задержаны после подписания акта о капитуляции от 10 ноября 2020 (следовательно, они не могут считаться военнопленными – ред.), то права находящихся в Гуантанамо террористов также можно считать грубо нарушенными.

Так что, господин Шифф, поучайте лучше своих «паучат», и не суйте свой длинный нос «Буратино» туда, куда не следует. Тем более, что нос сказочного героя растет прямо пропорционально его лжи…