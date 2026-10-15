Два воздушных беспилотника поразили два судна, которые загорелись ‌в территориальных водах Румынии в ночь со среды на четверг, заявил президент страны Никушор Дан на саммите Евросоюза в Брюсселе. А после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он назвал нападения на торговые суда в Черном море попытками России дестабилизировать восточный фланг альянса и ослабить поддержку Украины, передает Reuters.

В ночь на четверг загорелись два танкера для перевозки химикатов (оба были без грузов), сообщили румынские власти, – Wine Trader, ходивший под флагом Сан-Марино, и‌ Yara J под флагом Коморских островов. Оба находились в территориальных водах Румынии, один в Сулинском канале (проход из Черного моря в Дунай), другой – около него. Команда Yara J была эвакуирована и не пострадала; из 12 моряков Wine Trader пятерых удалось спасти, семеро числятся пропавшими без вести.

«Эскалация в западной части Черного моря выходит на новый уровень, – прокомментировал директор «СовЭкона» Андрей Сизов. – До сих пор атак на торговые суда в территориальных водах стран НАТО не было». Рютте после встречи с Даном и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым заявил, что в ответ на нападения в Черном море альянс скорректирует свою «позицию в области сдерживания и обороны по мере необходимости».

Двумя днями ранее под удары попали два торговых судна, шедших вблизи территориальных вод Болгарии. Одно из них, принадлежащее Украине, атаковали три беспилотника. Другое после ударов затонуло. По словам Радева, пока причастность России к этим атакам не подтверждена, но на обломках судна будут проведены поиски «остатков дронов».

Тем не менее, Радев в Брюсселе заявил (цитата по Financial Times): «Мы не верим, что Украина могла бы атаковать собственные корабли и экипажи. В этом нет никакой логики. Таким образом, обстоятельства этой атаки указывают на Россию».