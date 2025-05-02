Власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры. Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

Минкоммерции напомнило, что американские должностные лица неоднократно выражали готовность провести с Пекином переговоры для обсуждения торговых пошлин. «США недавно направили Китаю через заинтересованных лиц послания с выражением готовности начать переговоры с Китаем», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минкоммерции. «Китай в настоящее время изучает это», — добавили в ведомстве.

«Позиция Китая последовательна: если придется бороться, мы будем сражаться до конца; если нужен диалог, то двери открыты», — говорится в заявлении.

Ранее представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир проинформировал, что Вашингтон и Пекин не ведут официальных переговоров по вопросу пошлин.