Городское движение как отражение общественной культуры: борьба за тротуары, опасные манёвры мопедов, равнодушие к пешеходным переходам и вопрос о том, почему каждый требует соблюдения своих прав, но не всегда готов выполнять собственные обязанности.

Городская дорога давно перестала быть исключительно пространством для движения автомобилей. Сегодня это сложная среда, в которой ежедневно пересекаются интересы водителей, пешеходов, велосипедистов, курьеров на мопедах и пользователей других средств передвижения. Каждый спешит по своим причинам: водитель торопится на работу, пешеход пытается перейти улицу, курьер стремится вовремя доставить заказ, а общественный транспорт вынужден лавировать между припаркованными автомобилями. В условиях плотного движения даже обычная поездка может превратиться в череду раздражения, взаимных обвинений и конфликтов. Особенно заметно это в крупных городах, где количество транспортных средств и интенсивность передвижения требуют не только развитой инфраструктуры, но и высокой культуры поведения. Проблема заключается в том, что участники дорожного движения всё чаще воспринимают дорогу как пространство личного преимущества, забывая, что безопасность каждого зависит от действий остальных.

Водители нередко жалуются на курьеров, передвигающихся на мопедах и скутерах. Их претензии связаны с резкими перестроениями, движением между автомобилями, неожиданными выездами из-за стоящего транспорта и попытками проскочить на перекрёстках в последний момент. В условиях плотного потока подобные манёвры способны создать опасность не только для самого курьера, но и для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Однако было бы неправильно объявлять всех курьеров безответственными участниками движения. Многие из них работают в условиях жёстких сроков доставки, высокой конкуренции и необходимости выполнять большое количество заказов за смену. Это помогает понять обстоятельства, в которых возникают нарушения, но не оправдывает опасное вождение. Экономическая необходимость зарабатывать не отменяет правил дорожного движения, а стремление быстрее доставить заказ не должно превращаться в риск для окружающих.

При этом сама организация доставки требует более серьёзного внимания со стороны компаний и городских властей. Если система вознаграждения фактически поощряет скорость в ущерб осторожности, возникает риск, что курьер будет воспринимать каждую минуту как потерянный доход. В такой ситуации недостаточно ограничиваться замечаниями отдельным работникам или периодическими проверками на улицах. Необходимо оценивать условия труда, правила начисления вознаграждения, требования к безопасности и ответственность работодателей или платформ за организацию процесса доставки в пределах их полномочий. Курьер должен иметь возможность выполнять заказ без необходимости выбирать между соблюдением правил и финансовыми потерями. Вместе с тем профессиональная подготовка, исправность транспортного средства, защитный шлем, соблюдение скоростного режима и уважение к другим участникам движения должны оставаться обязательными элементами этой работы. Безопасная доставка — это не только личная ответственность курьера, но и результат того, как организована вся система.

Не менее острым остаётся конфликт между автомобилистами и пешеходами. Водители нередко обвиняют людей в том, что они переходят улицу в неположенном месте, внезапно выходят на проезжую часть или смотрят в телефон вместо того, чтобы оценивать дорожную обстановку. Такие ситуации действительно опасны, поскольку даже внимательный водитель не всегда способен мгновенно остановить автомобиль. Особенно высоки риски в тёмное время суток, при плохой видимости и на дорогах с интенсивным движением. Но у этой проблемы есть и другая сторона: пешеход далеко не всегда может рассчитывать на безопасный переход даже там, где для него предусмотрены соответствующая разметка и знаки. Если водитель приближается к «зебре», не снижая скорости, человек вынужден ждать, пока поток наконец остановится. В результате право перейти дорогу превращается в своего рода испытание на смелость, хотя пешеходный переход должен обеспечивать предсказуемое и безопасное взаимодействие участников движения.

Особенно болезненно воспринимается ситуация, когда автомобиль занимает тротуар, вынуждая людей обходить его по проезжей части. Для автомобилиста такая парковка может казаться удобным решением на несколько минут, но для пешехода она становится препятствием, которое иногда невозможно преодолеть без риска. Больше всего от подобных нарушений страдают родители с детскими колясками, пожилые люди, люди с инвалидностью и дети. Тротуар — не дополнительная полоса для автомобилей и не резервная парковочная площадка на случай нехватки свободных мест. Это необходимая часть городской инфраструктуры, предназначенная прежде всего для безопасного передвижения людей. Когда тротуары систематически захватываются припаркованными машинами, город фактически перекладывает последствия транспортного хаоса на тех, кто не создаёт автомобильных заторов. Решение проблемы требует не только штрафов, но и продуманной организации парковочного пространства, доступных стоянок и последовательного контроля за соблюдением правил.

Впрочем, пешеходы также не могут считать собственную безопасность исключительно обязанностью автомобилистов. Переход дороги на запрещающий сигнал, внезапный выход из-за автобуса или припаркованной машины, пересечение многополосной улицы в неположенном месте и невнимательность из-за смартфона создают опасность независимо от того, насколько дисциплинированно ведут себя водители. Иногда люди начинают переходить улицу, рассчитывая, что автомобиль обязательно остановится, хотя не оценили его скорость и расстояние. Такая уверенность может дорого обойтись. Но призывать пешеходов к осторожности необходимо без попыток уравнять все риски: автомобиль обладает значительно большей массой и при столкновении способен причинить тяжёлые травмы. Поэтому водитель должен учитывать возможные ошибки других людей и выбирать скорость, позволяющую своевременно реагировать на опасность. Ответственность пешехода за собственное поведение не освобождает автомобилиста от обязанности управлять транспортом безопасно.

Правовая основа такого взаимодействия в Азербайджане уже существует. Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» устанавливает обязанности водителей, пешеходов и других участников движения. В частности, статья 54 регулирует поведение водителей перед пешеходными переходами, а статья 75 предусматривает обязанность водителя при повороте уступать дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть. Закон также определяет требования к движению мопедов и ответственность за отдельные нарушения правил. В декабре 2025 года были приняты изменения в законодательство о дорожном движении, затрагивающие, среди прочего, требования к движению мопедов. Однако наличие правовых норм ещё не гарантирует, что они будут одинаково последовательно соблюдаться на каждой улице. Между правилом, записанным в законе, и реальной дорожной практикой существует пространство, которое заполняют контроль, качество инфраструктуры и повседневные привычки граждан.

Поэтому сводить дорожные конфликты исключительно к отсутствию культуры было бы слишком просто. Поведение людей зависит не только от личных качеств, но и от того, как устроено городское пространство. Если на оживлённой улице недостаточно безопасных переходов, если парковочные места не соответствуют реальному спросу, если тротуар внезапно заканчивается или велосипедная инфраструктура не обеспечивает понятного разделения потоков, конфликт становится более вероятным. Городская среда должна помогать человеку соблюдать правила, а не создавать условия, в которых безопасное поведение требует постоянной борьбы с обстоятельствами. Нужны хорошо видимая разметка, освещение переходов, удобные маршруты для пешеходов, организованные места для остановки курьеров и парковки, а также инфраструктура для двухколёсного транспорта. Одними штрафами невозможно компенсировать все недостатки планирования, точно так же как даже качественная инфраструктура не отменяет необходимости личной дисциплины.

В конечном счёте культура дорожного движения начинается не с громких призывов и не с поиска виноватого в каждом отдельном происшествии. Она начинается с простого понимания: дорога не принадлежит тому, у кого автомобиль мощнее, кто быстрее передвигается или кто громче сигналит. Водитель обязан помнить, что пешеходный переход — не формальность, пешеход должен понимать опасность внезапного выхода на проезжую часть, а курьер — осознавать, что скорость доставки не может быть важнее человеческой жизни. Городским властям необходимо обеспечивать безопасную инфраструктуру и последовательный контроль, а компаниям, работающим в сфере доставки, — создавать условия, при которых соблюдение правил не становится препятствием для заработка. Если каждый участник будет требовать дисциплины от остальных, но считать собственные нарушения незначительными, ситуация не изменится. Настоящая культура вождения возникает тогда, когда человек готов соблюдать правила не только под угрозой штрафа, но и потому, что понимает ответственность за жизнь и безопасность окружающих.

Агиль Гахраманов