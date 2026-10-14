Разговор о молодёжи в Азербайджане сегодня уже невозможно сводить исключительно к вопросу образования или поиска первой работы. Для молодого человека, живущего за пределами Баку, вопрос гораздо шире: есть ли у него возможность получить качественное образование, найти достойную работу, развивать профессиональные навыки, заниматься культурой, спортом, современными технологиями и в конечном итоге построить нормальную жизнь там, где он родился, а не обязательно уезжать в столицу? Государственная политика в отношении регионов за последние годы заметно изменилась: строятся школы и спортивные комплексы, развиваются университетские и профессиональные программы, создаются молодёжные центры, реализуются проекты занятости и предпринимательства. Но наличие инфраструктуры ещё не означает автоматически наличие возможностей. Настоящая проверка начинается тогда, когда молодой человек перестаёт быть участником красивого отчёта и становится конкретным выпускником, который утром открывает телефон и пытается найти работу в своём городе.

У Азербайджана есть важное преимущество — государство последовательно вкладывается в развитие регионов и рассматривает их не как периферию, а как часть общей стратегии социально-экономического развития страны. В различных районах появились современные образовательные учреждения, олимпийские спортивные комплексы, молодёжные центры, культурные объекты, индустриальные и агропарковые зоны. Восстанавливаются освобождённые территории, формируются новые города и населённые пункты, создаётся инфраструктура, которая в перспективе может изменить экономическую географию страны. Для молодёжи это особенно важно: невозможно удержать молодых людей в регионах одними призывами любить свой родной район. Для этого там должны существовать образование, работа, нормальный досуг, цифровая среда и ощущение перспективы.

Именно последнее — ощущение перспективы — становится главным критерием. Молодой человек может иметь рядом современную школу, но если после её окончания ему приходится ехать в Баку для получения качественного высшего образования, затем снова уезжать в столицу ради работы, а для профессионального роста посещать мероприятия, курсы и конференции исключительно там, возникает закономерный вопрос: насколько полноценной является региональная среда? Сегодня цифровые технологии частично стирают географические границы, однако они не способны полностью заменить физическую инфраструктуру. Онлайн-курс может дать знания, но не всегда заменит университетское сообщество. Видеоконференция позволяет услышать специалиста из другой страны, но не заменяет профессиональную сеть контактов. Дистанционная работа существует, однако далеко не каждый молодой человек имеет возможность превратить её в стабильный доход.

Особенно остро этот вопрос проявляется на рынке труда. Молодёжь в регионах сталкивается не только с проблемой количества рабочих мест, но и с вопросом их качества. В небольшом городе может быть работа, но не обязательно та работа, которая соответствует полученной специальности. Выпускник может закончить экономический факультет, получить навыки работы с цифровыми инструментами, знать иностранный язык, но обнаружить, что местный рынок предлагает ему несколько совершенно других вариантов. В результате возникает знакомая цепочка: сначала человек пытается найти работу по профессии, затем соглашается на работу ниже квалификации, потом начинает ездить в другой город или окончательно переезжает в Баку. Для экономики страны это означает потерю человеческого капитала региона.

Здесь особенно важно не обвинять саму молодёжь в отсутствии инициативы. Молодые люди действительно должны проявлять активность, осваивать новые навыки, учить языки, использовать цифровые возможности и искать нестандартные формы занятости. Но нельзя превращать эту мысль в универсальное объяснение всех проблем. Если молодому человеку говорят: «Будь предприимчивым», но при этом местная инфраструктура предпринимательства работает формально, если говорят: «Создавай стартап», но консультационная и финансовая поддержка практически недоступна в небольших городах, если предлагают «развиваться онлайн», но качественная профессиональная среда фактически сосредоточена в столице, ответственность должна быть разделена между самим молодым человеком и теми структурами, которые отвечают за создание условий.

Именно здесь возникает вопрос к ответственным лицам на местах. Любая государственная программа в конечном итоге проходит через конкретного исполнителя — районную структуру, образовательное учреждение, молодёжный центр, службу занятости, муниципальную или другую соответствующую организацию. На бумаге программа может выглядеть прекрасно. Но молодому человеку всё равно необходимо получить информацию, зарегистрироваться, обратиться, пройти отбор, найти консультанта, получить ответ и увидеть результат. Если информация распространяется недостаточно активно, если мероприятия проводятся ради количества участников, если одни и те же лица постоянно получают доступ к проектам, а другие даже не знают о существовании возможностей, проблема уже заключается не в отсутствии государственной политики, а в качестве её исполнения.

В этом смысле региональная молодёжная политика нуждается не столько в новых лозунгах, сколько в более точной системе оценки результата. Сколько молодых людей после участия в программе действительно нашли работу? Сколько открыли собственное дело? Сколько получили профессиональную квалификацию? Сколько выпускников вернулись в свой район после обучения? Сколько молодых специалистов удалось закрепить в регионах? Сколько участников молодёжных проектов через год продолжают заниматься тем, чему их учили? Именно такие цифры намного важнее количества проведённых мероприятий, конференций и торжественных церемоний.

Отдельная проблема — образование. Здесь Азербайджан имеет очевидные достижения, однако разрыв между регионами и столицей всё ещё нельзя считать полностью преодолённым. Вопрос заключается не только в наличии школ и зданий. Современная школа — это прежде всего качество преподавания, доступ к дополнительным занятиям, лабораториям, цифровым ресурсам, иностранным языкам, олимпиадам, кружкам и профориентации. Для школьника из небольшого района крайне важно понимать, какие профессии существуют за пределами традиционного набора специальностей и какие навыки будут востребованы через пять или десять лет. Если профориентация начинается только в старших классах и ограничивается выбором университета, она уже опаздывает.

Похожая ситуация наблюдается и с профессиональным образованием. Для регионов оно может стать одним из главных инструментов удержания молодёжи. Не каждый выпускник должен обязательно стремиться к университетскому диплому. Современная экономика нуждается в техниках, программистах, специалистах по автоматизации, энергетике, сельскохозяйственным технологиям, логистике, гостиничному бизнесу, строительству, промышленному производству и десятках других профессий. Но профессиональное образование должно быть связано с реальным работодателем. Если молодой человек получает диплом, но оборудование в учебном заведении устарело, а практику проходит формально, система не решает задачу. Здесь ответственным структурам необходимо гораздо теснее работать с предприятиями региона и заранее понимать, какие специалисты понадобятся местной экономике.

Нельзя забывать и о культурной жизни. Молодому человеку нужен не только заработок. Ему необходимо пространство для общения, творчества, музыки, театра, кино, литературы, современных технологий, волонтёрства и общественных инициатив. Именно здесь небольшие города иногда проигрывают Баку сильнее всего. Молодой человек может простить своему городу отсутствие большого торгового центра, но ему гораздо труднее смириться с ощущением, что для любого интересного события необходимо ехать несколько часов в столицу. Если талантливый музыкант, фотограф, режиссёр, дизайнер или молодой исследователь не видит вокруг себя сообщества единомышленников, он начинает искать его в другом месте.

При этом культурная политика в регионах не должна превращаться исключительно в проведение официальных мероприятий. Молодёжь XXI века невозможно заинтересовать только концертами по календарным датам. Молодёжный центр должен быть местом, куда человек приходит не потому, что его пригласили на очередное мероприятие, а потому, что там действительно есть жизнь. Там можно заниматься музыкой, монтировать видео, работать над проектом, учить иностранный язык, проводить дискуссию, готовиться к международному конкурсу или просто встретиться с людьми, которые разделяют твои интересы. Если такие пространства будут работать именно так, они станут настоящими центрами развития человеческого капитала.

Особое значение приобретает цифровая экономика. Для региона это одновременно вызов и огромная возможность. Если человек может работать на компанию из Баку, Стамбула, Варшавы или Лондона, физически оставаясь в Шеки, Гяндже, Ленкорани или другом городе Азербайджана, география занятости меняется принципиально. Но для этого недостаточно просто провести интернет. Нужны цифровые навыки, языковая подготовка, коворкинги, профессиональные сообщества, доступ к международным образовательным платформам и культура удалённой работы. Здесь региональные структуры могут сделать гораздо больше, чем просто организовывать компьютерные курсы. Их задача — помочь молодому человеку перейти от обучения к реальному заработку.

Есть и ещё один важный аспект — предпринимательство. Региональная экономика не может строиться исключительно на крупных государственных или частных работодателях. Малый бизнес способен создавать именно ту среду, которая удерживает молодых людей на местах. Кофейня, туристический проект, мастерская, IT-компания, фермерское предприятие, сервис по переработке сельхозпродукции, дизайнерская студия или небольшая производственная компания могут стать гораздо более значимыми для молодёжной занятости, чем очередная формальная программа. Но начинающему предпринимателю необходимо понимать, куда обратиться, как получить консультацию, где найти финансирование, как зарегистрировать бизнес, как выйти на рынок и как получить доступ к современным технологиям.

Поэтому ответственность местных структур заключается не в том, чтобы просто сообщить: «Такая возможность существует». Ответственность начинается с вопроса: «Почему молодой человек не воспользовался этой возможностью?» Возможно, он не знал о ней. Возможно, не понимал требований. Возможно, не имел необходимого документа. Возможно, не смог получить консультацию. Возможно, программа физически проводилась слишком далеко. А возможно, информация распространялась только среди уже знакомых с системой людей. Хорошая государственная политика должна искать не только активных молодых людей, которые сами нашли дверь, но и тех, кто стоит рядом с этой дверью и не знает, как она открывается.

Особенно важно изменить отношение к молодому человеку из региона как к потенциальному «уезжающему». Он не должен рассматриваться исключительно как человек, которого необходимо удержать любой ценой. Более правильная задача — создать условия, при которых он сам увидит смысл оставаться. Нельзя требовать от поколения, выросшего в эпоху глобального интернета, отказаться от возможностей ради места проживания. Если молодой специалист знает, что в другом городе его ждут более высокая зарплата, профессиональный рост, культурная среда и новые знакомства, естественно, что он будет сравнивать варианты. Значит, конкурировать нужно не лозунгами, а качеством жизни.

В этом отношении развитие регионов должно всё больше переходить от логики «объектов» к логике «человека». Новая школа — это хорошо. Новый спортивный комплекс — хорошо. Новая дорога — хорошо. Но конечным результатом должно стать изменение жизни конкретного человека. Если после строительства объекта молодому человеку всё равно приходится уезжать из района, чтобы найти достойную работу, значит, инфраструктурный проект ещё не превратился в полноценный социально-экономический результат. Именно поэтому региональное развитие необходимо измерять не только километрами дорог и количеством построенных зданий, но и количеством молодых специалистов, которые нашли работу, создали бизнес, получили образование и решили строить своё будущее дома.

У Азербайджана для этого есть серьёзные возможности. Развитие региональных туристических зон, сельского хозяйства с высокой добавленной стоимостью, переработки, логистики, промышленности, зелёной энергетики, цифровых услуг и восстановления освобождённых территорий создаёт новые ниши для молодёжи. Особенно перспективным может стать соединение традиционной экономики с современными технологиями. Молодой специалист не обязан выбирать между родным районом и современным миром. Он может заниматься агротехнологиями в сельской местности, цифровым маркетингом для местного бизнеса, удалёнными услугами, туристическими проектами или современным производством. Но для этого экосистема должна быть готова его поддержать.

И здесь хочется адресовать главный вопрос не молодёжи, а тем, кто отвечает за реализацию политики на местах: вы действительно знаете, чего хочет молодёжь вашего района? Не в форме очередного опроса для отчёта, а по существу. Знаете ли вы, какие профессии они хотят получить? Почему выпускники уезжают? Каких специалистов не хватает местному бизнесу? Какие культурные пространства им нужны? Сколько молодых предпринимателей закрыли бизнес через год? Сколько выпускников вернулось после университета? Сколько молодых людей знают о существующих государственных программах? Если на эти вопросы нет точных ответов, значит, систему ещё предстоит настроить.

При этом было бы несправедливо представлять ситуацию исключительно в негативных тонах. В регионах Азербайджана немало молодых людей, которые успешно учатся, создают бизнес, занимаются спортом, культурой, волонтёрством, работают в современных компаниях и строят карьеру, не переезжая в Баку. Есть успешные региональные предприниматели, учителя, инженеры, врачи, IT-специалисты, спортсмены и представители творческих профессий. Их опыт как раз показывает, что региональная жизнь может становиться современной и конкурентоспособной. Задача государства и ответственных структур — сделать такие истории не исключением, а всё более распространённым явлением.

В конечном итоге вопрос «какие у молодёжи в регионах шансы?» не должен звучать как вопрос без ответа. Шансы есть — и они сегодня значительно больше, чем несколько десятилетий назад. Но между наличием возможностей и их реальным использованием существует промежуточное звено, и этим звеном являются качество управления, ответственность исполнителей и способность местных структур слышать людей. Хорошая программа, которая не дошла до адресата, не становится плохой государственной политикой — но она становится плохой практикой исполнения. И именно здесь должна начинаться здоровая критика.

Региональная молодёжь не просит особых привилегий. Ей нужны сопоставимые возможности. Возможность получить хорошее образование, найти работу по способностям, открыть своё дело, заниматься культурой, развиваться профессионально и при этом не чувствовать, что для нормального будущего обязательно нужно купить билет в Баку. Если государственная политика сможет обеспечить именно это, региональная молодёжь перестанет восприниматься как проблема, которую необходимо удерживать от миграции. Она станет тем ресурсом, который способен сам развивать регионы.

А ответственность тех, кто управляет этим процессом на местах, должна измеряться очень простым показателем: не количеством проведённых мероприятий, а количеством молодых людей, для которых после этих мероприятий действительно что-то изменилось. Именно такой подход превращает молодёжную политику из красивой формулировки в реальный инструмент развития страны.

Автор

Агиль Гахраманов