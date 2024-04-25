Установка пограничного столба означает, что у Армении и Азербайджана нет территориальных претензий друг к другу. Об этом заявил в беседе с журналистами спикер парламента Армении Ален Симонян.

«По правде говоря, я рад, что мы установили пограничный столб. Ведь граница фиксируется не только для армянской, но и для азербайджанской стороны», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что ни о каких односторонних уступках речь не идет, и ни один миллиметр границы Армении не является предметом обсуждения.

«Никакие территории Армении никто не сдает», — сказал Симонян, добавив, что каждая из сторон отойдет на том участке, где продвинулась вперед.

По словам спикера, установка столба означает, что Азербайджан признает: по ту сторону столба — Армения. Симонян высказал мнение, что сегодня Тавушская область более защищена, чем раньше.