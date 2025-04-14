На полях Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал интервью турецкому телеканалу NTV.

В интервью А.Мирзоян назвал беспрецедентным и историческим то, что Армения и Азербайджан согласовали текст проекта соглашения между двумя странами, в котором обе стороны взаимно признали территориальную целостность друг друга. В границах, которые существовали между ними как Советские Социалистические Республики на момент распада Советского Союза.

«Стороны согласились не вмешиваться во внутренние дела друг друга и несколько других очень важных вещей. В этом документе, если он будет ратифицирован и вступит в силу, они также создали двустороннюю комиссию, которая будет контролировать реализацию соглашения, а также будет заниматься и управлять неверными толкованиями, которые могут возникнуть, любыми конкретными ситуациями, которые могут возникнуть на земле. Так что это действительно историческое событие. Сейчас мы думаем, что можем немедленно начать консультации по определению места и времени, конкретной даты подписания этого соглашения.

Мы можем подписать документ на границе между Арменией и Азербайджаном, или в любой другой третьей стране, которая может быть приемлема для двух стран, для Еревана и Баку. Так что мы можем это обсудить, — заявил глава МИД Армении.

Отвечая на вопрос подходящее ли сейчас время для заключения мира и подписания соглашения с Арменией и Азербайджаном и нормализации с Турцией и Арменией Арарат Мирзоян заявил, что наверное, время никогда не бывает подходящим. «Но я уверен, и знаете, у меня хватит смелости сказать, что я думаю, что это соображение могли бы разделить и мои турецкие, и азербайджанские коллеги. Поэтому я уверен, что мы никогда не заходили так далеко навстречу друг другу. Поэтому я не знаю, подходящее ли это время или нет. Более того, я думаю, что подходящее время может никогда не наступить. Но если оценить, где мы сейчас находимся, то можно сказать, что мы никогда не заходили так далеко, никогда не были ближе к окончательной стабильности и миру» — подытожил министр иностранных дел Армении.