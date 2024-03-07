В настоящее время есть возможность достичь мира с Азербайджаном.

Как сообщает АПА, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, отвечая на вопросы агентства «Анадолу» о процессах нормализации отношений Турция-Армения и Армения-Азербайджан в рамках прошедшего 1-3 марта Дипломатического форума в Анталье.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном. Он отметил, что Армения продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.

«Мы продолжаем этот процесс для укрепления стабильности и мира в регионе Южного Кавказа», — добавил армянский министр.