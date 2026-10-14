Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, на каких принципах должен строиться мир с Азербайджаном.

Как сообщает #, Пашинян заявил об этом во время прямого эфира в социальных сетях.

По его словам, по итогам заключения соглашения Армения должна иметь территорию в 29 743 кв. км. По обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов. Армения и Азербайджан должны обменяться территориями соответствующих точных размеров.

Пашинян считает, что все дороги и коммуникационные пути должны быть открыты как в рамках проекта «Перекресток мира», так и вне его.

Также, по его словам, Ереван и Баку не должны предъявлять друг другу никаких требований и «должны оставить друг друга в покое по всем вопросам». «Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахчывана или Западного Азербайджана», — добавил он.

По результатам контактов с Президентом Ильхамом Алиевым в Туркменистане у премьер-министра сложилось предварительное впечатление, что у стран есть возможность придать миру такой вид.