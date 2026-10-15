Высший земельный суд Гамбурга вынес обвинительный приговор двум мужчинам, признанным виновными в работе на иранскую разведку, шпионаже и подготовке серии антисемитских терактов на территории Германии. Главный фигурант дела, 54-летний гражданин Дании афганского происхождения Али С., приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы. Его сообщник, 42-летний житель Дании Таваб М., получил четыре с половиной года тюремного заключения.

Судебный процесс, длившийся три месяца, завершился полным удовлетворением требований Федеральной прокуратуры Германии. Суд отклонил доводы адвокатов, настаивавших на оправдании подсудимых, и признал доказанным факт подготовки заказных убийств, поджогов при отягчающих обстоятельствах и сбора разведывательной информации по прямому заказу властей Ирана.

Как установило следствие, злоумышленники вели целенаправленную слежку за двумя видными общественными фигурами Германии: Йозефом Шустером — президентом Центрального совета евреев в Германии, и Фолькером Беком — президентом Германо-израильского общества и бывшим депутатом Бундестага от партии «Зеленые». Согласно материалам дела, подсудимые не просто фиксировали маршруты и адреса, но и отрабатывали сценарии физической ликвидации намеченных целей.

Помимо слежки за политиками, заговорщики готовили нападение на еврейскую гражданскую инфраструктуру. В частности, Али С. лично занимался подготовкой поджога кошерного продуктового магазина в Берлине.

Согласно выводам суда, заговор был «централизованно спланирован в Иране» и предназначался для «децентрализованного» исполнения агентами на местах. Председательствующая судья подчеркнула в мотивировочной части приговора, что Иран предпринял попытку «экспортировать террор в Германию и нанести прямой удар по еврейской жизни в стране».

Ключевым звеном операции выступал Али С. В ходе расследования выяснилось, что в прошлом году он неоднократно выезжал в Иран, где проводил прямые встречи с представителями правящего режима и офицерами бригад «Аль-Кудс» — подразделения зарубежных спецопераций Корпуса стражей исламской революции. Среди кураторов, с которыми лично контактировал Али С., немецкие правоохранители идентифицировали руководителя «израильского» направления разведки сил «Аль-Кудс». Именно от него агент получил директивы на организацию убийств и диверсий в ФРГ.

Разоблачение группы стало результатом совместной трансграничной операции Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и спецслужб Дании (PET).

Телефоны Али С. находились на прослушивании на протяжении длительного времени, а оперативники наружного наблюдения фиксировали перемещения подозреваемых между Германией и Данией. На судебных слушаниях BKA представил материалы наружного наблюдения: оперативники тайно зафиксировали конспиративные встречи Али С. и Таваба М. в датском ресторане, где обсуждались детали преступного плана. А координация с кураторами из КСИР велась через защищенные каналы в мессенджере Телеграм. При анализе памяти смартфона Али С. криминалисты обнаружили сохраненные фотографии Фолькера Бека, поисковые запросы домашнего адреса Йозефа Шустера и адресов кошерных лавок Берлина. Более того, полиция зафиксировала момент, когда обвиняемый лично фотографировал одну из потенциальных целей в немецкой столице.

Али С. предложил Тавабу М. либо самому ликвидировать Фолькера Бека, либо подыскать надежного наемного убийцу. Сообщники остановились на втором варианте и начали прощупывать криминальные контакты.

Также в суде были оглашены свидетельства того, как Али С. пытался привлечь к диверсии собственную дочь. Он расспрашивал ее, нет ли у нее среди знакомых нуждающейся в деньгах женщины сомалийского или палестинского происхождения, которая согласилась бы за вознаграждение в 30 тысяч датских крон (около 4 тысяч евро) совершить поджог еврейского магазина в Берлине.

Оба фигуранта были арестованы в Дании в прошлом году на основании ордеров и оперативной информации датской контрразведки, после чего предстали перед немецким правосудием. (israelinfo.co.il)