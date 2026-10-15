Украинская операция по параличу работы российских аэропортов, которую жители Москвы и других крупных городов почувствовали на себе в октябре, в ближайшее время выйдет на новый, существенно более сильный этап, рассказали The Atlantic украинские чиновники, непосредственно участвующие в разработке плана.

Пока Украина лишь использовала дальнобойные дроны, наводняя ими воздушное пространство близ аэропортов и вынуждая авиавласти закрывать взлетно-посадочные полосы, но не нанося прямых ударов по авиаинфраструктуре. Даже такая тактика привела к коллапсу в московских аэропортах: за неделю с 3 по 9 октября 345 рейсов были отменены, почти 4 тысячи — задержаны, иногда на 10 и более часов.

10 октября задержки коснулись 692 рейсов, отмены — 93 рейсов, 14 октября — 238 и 124 соответственно. В среднем каждый день аэропорты столичного авиаузла закрывались примерно на 3 часа. В пятницу, 9 октября, даже борт Владимира Путина не смог приземлиться в Москве по пути из Туркменистана, когда во время налета два из четырех аэропортов были закрыты для любых рейсов в течение семи часов.

Но это только начало операции, которая получила название M& Ms, рассказали источники The Atlantic. По их словам, в более амбициозной версии предполагается использование дронов с ИИ-управлением, которые бы обходили системы ПВО и били по аэропортам напрямую. Вскоре эти дроны, которым не требуются американские разведданные будут производиться в массовых масштабах, подчеркнули собеседники издания.

По словам одного из них, первый такой дрон уже был применен в боевых действиях в Донбассе, хотя их разработка еще продолжается. Против российских аэропортов такие БПЛА пока не применялись, добавил источник.

При этом Дональд Трамп, требующий от Украины прекратить удары по российским НПЗ, ничего не говорил об аэропортах или дата-центрах, которые стали мишенью для ВСУ на прошлой неделе. Более того, Трамп даже намекал на то, чтобы Киев выбрал какие-то объекты для атак, отличные от нефтезаводов, когда впервые позвонил Зеленскому в прошлом месяце, пишет The Atlantic. «Есть много других целей», — говорил Трамп.

Теперь американский президент все меньше заинтересован в том, чтобы быть посредником между Россией и Украиной и все больше перемещается в роль человека, заключающего сделку для Кремля, пишет The Atlantic. А это ставит Владимира Зеленского перед трудным выбором: принять требования Путина и Трампа по окончанию войны на условиях России или найти новые способы продолжать бороться, даже без американской помощи.