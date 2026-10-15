По словам министра внутренних дел Турции, в некоторых районах Стамбула выпало количество осадков, эквивалентное одной седьмой среднегодовой нормы. Поскольку дожди, как ожидается, продолжатся, власти распорядились закрыть школы и в пятницу.

Заместитель мэра города Нури Аслан сообщил, что 595 человек, оказавшихся заблокированными из-за наводнения, были эвакуированы в безопасные места. В ликвидации последствий стихии участвуют более восьми тысяч сотрудников экстренных и коммунальных служб.

«Я призываю всех наших граждан сохранять бдительность в связи с ожидаемыми сильными дождями и штормом, особенно в ночные часы», — написал он в соцсети X.

Аслан также рекомендовал жителям пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей. Время работы стамбульского метро продлили до 2 часов ночи.

Наводнение нарушило и авиасообщение. По данным Турецкой службы Би-би-си, 46 самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Стамбула.

В районе Сарыер затопило парковку торгового центра, где под водой оказалось несколько автомобилей. По сообщениям местных СМИ, в других частях города обрушились отдельные участки дорог, а одна из рек вышла из берегов.

В стамбульской агломерации проживают более 16 миллионов человек. Министерство внутренних дел Турции также предупредило об угрозе внезапных наводнений в других провинциях страны.

В связи с непогодой в четверг административный отпуск предоставят госслужащим с инвалидностью, беременным женщинам и ветеранам. Исключение составят сотрудники, работающие в сферах здравоохранения, безопасности и отвода дождевых вод, сообщают турецкие СМИ.