В результате сильного наводнения в Стамбуле погибли три человека. По словам губернатора, причиной стали самые интенсивные за последние 84 года дожди, сообщает Турецкая служба Би-би-си.
14-летний подросток погиб от удара электрическим током, наступив в лужу. Еще одной жертвой стал 34-летний мужчина, который поскользнулся при попытке перейти дорогу, упал и ударился головой о тротуар.
По словам заместителя мэра Стамбула, спасатели эвакуировали почти 600 человек, оказавшихся заблокированными из-за наводнения. В некоторых районах города автомобили полностью ушли под воду.
Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости.
Администрация губернатора расследует обстоятельства гибели подростка, которого ударило электрическим током.
По словам министра внутренних дел Турции, в некоторых районах Стамбула выпало количество осадков, эквивалентное одной седьмой среднегодовой нормы. Поскольку дожди, как ожидается, продолжатся, власти распорядились закрыть школы и в пятницу.
Заместитель мэра города Нури Аслан сообщил, что 595 человек, оказавшихся заблокированными из-за наводнения, были эвакуированы в безопасные места. В ликвидации последствий стихии участвуют более восьми тысяч сотрудников экстренных и коммунальных служб.
«Я призываю всех наших граждан сохранять бдительность в связи с ожидаемыми сильными дождями и штормом, особенно в ночные часы», — написал он в соцсети X.
Аслан также рекомендовал жителям пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей. Время работы стамбульского метро продлили до 2 часов ночи.
Наводнение нарушило и авиасообщение. По данным Турецкой службы Би-би-си, 46 самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Стамбула.
В районе Сарыер затопило парковку торгового центра, где под водой оказалось несколько автомобилей. По сообщениям местных СМИ, в других частях города обрушились отдельные участки дорог, а одна из рек вышла из берегов.
В стамбульской агломерации проживают более 16 миллионов человек. Министерство внутренних дел Турции также предупредило об угрозе внезапных наводнений в других провинциях страны.
В связи с непогодой в четверг административный отпуск предоставят госслужащим с инвалидностью, беременным женщинам и ветеранам. Исключение составят сотрудники, работающие в сферах здравоохранения, безопасности и отвода дождевых вод, сообщают турецкие СМИ.
От работы также освободят женщин, занятых в государственном секторе, у которых есть дети младше восьми лет.