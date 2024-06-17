Вы не заметили некоторое сходство во внешнеполитических шагах президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна?

Первое, что бросается в глаза – это неадекватность. И если армянскому «любителю шашлыков» уж слишком «наармянившемуся» по всем направлениям, то полковнику КГБ Путину такие «косяки» -не по статусу.

Посудите сами. А чтобы суждение было максимально объективным, мы будем апеллировать исключительно к заявлениям этих двух политиков.

Итак, обращаем внимание на заявление Никола Пашиняна от августа 2019 года. Именно тогда «демократ» Никол, выступая в Ханкенди, брякнул: «Карабах – это Армения, и точка».

Не прошло и пары лет, как Азербайджан доказал с восклицательным знаком, что Армения скорее увидит свои уши (не в зеркале), нежели Карабах.

Мало того, тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян выдвинул тезис: «Новая война – новые территории». Время показало, как глубоко ошибалось руководство Армении, вследствие чего оно находится в том глубоком проходе, чем гордится их соплеменница Ким Кардашьян.

То есть, Армения, будучи страной-агрессором, пыталась себя позиционировать «демократическим государством», которое борется за права «угнетенных карабахских армян».

И вот в этом вопросе Пашинян и Путин выступают в одной «упряжке». Ведь в украинском вопросе глава РФ выступал с такими же лозунгами: обеспечить права русскоязычного населения в Луганской и Донецкой областях. Затем в ход пошли другие тезисы: денацификация и демилитаризация Украины.

Как показал ход дальнейших событий, развернутых на полях боя, вектор «путинской политики» был обращен в другую сторону. Про украинских «неонацистов» в Кремле забыли. По той простой причине, что маска «героев, борющихся против нацизма» была разорвана в клочья. После геноцида путинского режима в отношении украинского народа в Буче, Ирпене и других городах, говорить о «денацификации» глупо.

После совершенных военных преступлений кремлевскому режиму не остается ничего иного, как «открыть забрало». Ведь ни о какой «денацификации» в Украине не было и речи. Москве важна была другая цель, которую на днях озвучил президент РФ.

Кстати говоря, попытки Путина выглядеть, как миротворец, были более, чем неуклюжими. Скажем так, рассчитаны на дураков.

Путин готов на мир с Украиной, но при следующих условиях: он заявил, что базовые соглашения о мирном урегулировании должны быть зафиксированы международными договорами. Еще одним условием является отмена санкций против России.

«Перед этим украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донбасса и Новороссии. Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах», — подчеркнул президент РФ.

«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой»,- подчеркнул он. Однако если Запад и Украина откажутся, «это их ответственность за кровопролитие».

Ну, чем не «миротворец»? «Милейший души» президент. Он оккупировал соседнюю страну, а затем предлагает столь «соблазнительные» условия. Захапать часть Украины, всего-то делов.

Киев, которому предлагалось «дать ключи от квартиры, где деньги лежат», от столь «лестного» предложения Кремля отказался.

«Украина не согласится на территориальные уступки при решении конфликта с Россией, но планирует представить Москве план его урегулирования по итогу «мирного саммита» в Швейцарии», — заявил глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак.

«Никакого компромисса с независимостью, ни компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень ясно дали понять наше видение мирного плана и этой процедуры», — привёл слова Ермака «24 канал».

Он отметил, что на швейцарской конференции обсудят принципы мирного плана, после чего будут искать возможность представить его России.

По словам главы офиса Владимира Зеленского, Украина готова выслушать предложения от государств — участников саммита, но у страны есть сформированная позиция. Ермак не исключил что переговоры по мирному урегулированию конфликта могут пройти на втором подобном саммите с участием России.

Ну, и, возвращаясь к прелюдии статьи. Пашинян был уверен в том, что «Карабах – это Армения, и точка». Сегодня Путин уверен, что часть территорий Украины, это Россия.

А ведь история имеет обыкновение повторяться. И в этом случае, думается, что Путину лучше поучиться на ошибках Пашиняна…