Нынешние власти Армении напрасно сравнивают «древнейшую армянскую цивилизацию, имеющую многовековую историю», с Евросоюзом, дела которого сегодня «откровенно плохи», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я видела подводку к нашей сегодняшней беседе и видела цитату одного из представителей официальных структур Армении, который сказал, что Армения является носителем европейских демократических и каких-то там ценностей, – сказала она в эфире телеканала «Звезда». – Вы знаете, что меня поражает? А почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию – с культурой, историей, государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, – с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии».

«Армения – это культура, это государственное устройство и это те основы государственности, которые корнями уходят в тысячелетия. Тысячелетняя у них история», – продолжила Захарова и подчеркнула, что Ереван нашел себе «образчик, о котором уже на Западе никто и не говорит всерьез».

Она напомнила одно из высказываний бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая «послала Европейский союз, пытаясь сформулировать, что, наверное, не могла сформулировать цензурными словами»: «смысл был в том, что это абсолютно аморфная, безвольная, разрушающаяся конструкция».

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что сейчас положение ЕС видно в полной мере с учетом политических, экономических, общественных и правовых показателей. «Это все не едет, это все разваливается», – подчеркнула Захарова.

И теперь, по ее словам, представитель «древнейшей цивилизации с тысячелетней историей», «как будто ему показали зеркальце в обмен на алмаз, рубин или изумруд», просит соотносить себя «с находящимся в кризисе сообществом».