После победы Азербайджана, кое-кто на Кавказе чувствует себя брошенной – Лаццери

Интервью с итальянским политологом, директором центра изучения международной политики «Гордиев узел» Даниэле Лаццери.

— Как Вам известно, 10 ноября закончилась 44-дневная война в Нагорном Карабахе. Азербайджан вернул под свой контроль значительную часть ранее оккупированных земель. Остальная часть будет поэтапно возвращена армянской стороной конфликта. Насколько закономерной была победа Азербайджана?

— Когда начинается конфликт, в этом нет ничего естественного или само собой разумеющегося. Однако в случае 44-дневной войны Азербайджан предъявил справедливые претензии на территории, оккупированные Арменией в Нагорном Карабахе и в 7 соседних районах. Это была кровопролитная война с множеством смертей даже среди мирных жителей, хоть и длилась она всего 44 дня. Но, в конце концов право Баку на возвращение своих территорий возобладало, как это закреплено в многочисленных международных резолюциях.

— По вашему мнению, что является более важным на поле боя: техника или личное мужество солдата?

— Нет сомнений в том, что в современных войнах технологический потенциал вооруженных сил приобретает центральное значение. Точно так же принципиально важно иметь эффективные «разведывательные» аппараты, особенно когда речь идет о ведении асимметричных войн. Однако есть конфликты, в которых решающее значение имеет человеческий фактор. Особенно, если на поле боя сражаются солдаты, которые по зову сердца защищают свою Родину. Это то, что отличает солдата-патриота от наемника или солдата, посланного государством на войну вдали от дома. Первые ведут войну, вторые просто делают свою работу …

— В настоящее время в Армении генералитет ополчился против премьер-министра Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в предательстве и грозит реваншем. Есть ли у армянской стороны шансы на реванш?

— Премьер Пашинян обвиняется не только в государственной измене, но и в проигрыше войны. В неумении защитить оккупированные территории. Создается впечатление, что Армения чувствует себя брошенной своими историческими союзниками, такими как Россия и Иран, которые заняли по сравнению с прошлым совершенно иные позиции. Очевидно, что за эти десятилетия что-то серьезно изменилось…

— По вашему мнению, почему за 30 лет истории конфликта мировое сообщество не могло повлиять на Армению и заставить освободить оккупированные территории?

— Потому что международные организации показали, что их обогнала История. Только подумайте обо всех неудачах Организации Объединенных Наций в разных регионах мира. Войны, уходящие своими корнями в далекое прошлое, не могут быть разрешены с помощью международных решений или угроз санкций. Военная поддержка и вмешательство необходимы для разрешения конфликтов, от которых страдает множество людей во многих регионах планеты.

— Согласно трехстороннему соглашению, российские миротворцы осуществляют обеспечение мирного процесса передачи под контроль Азербайджана районов, которые оставались под контролем Армении до подписания соглашения. Как это повлияло на расстановку сил в регионе?

— Вмешательство России в качестве посредника в 44-дневной войне, а также поддержка, гарантированная Турцией, и поддержка Израиля стали решающим фактором в прекращении конфликта. Понятно, что теперь баланс изменится во всем квадранте этого региона, начиная с Южного Кавказа.

— Может ли оказать влияние на текущий процесс смена администрации Белого дома?

— Я считаю, что администрация во главе с Джо Байденом уже существенно меняет подход к внешней политике США в нескольких регионах. Только подумайте об ухудшении отношений с Китаем, изменении ближневосточной стратегии и серьезных заявлениях Байдена в адрес президента России Владимира Путина. И именно напряженность в отношениях с Москвой может аукнуться в продолжении мирного процесса.

— Азербайджан согласился осуществлять транспортировку по своей территории газа для Армении. Как вы оцените этот жест Баку?

— Это определенно жест для обозначения доступности и открытости для нормализации ситуации. Первый шаг, которого, однако, недостаточно, чтобы успокоить общий политический климат. Ведь внутренняя напряженность в Армении может и не сойти в ближайшее время.

— И последний вопрос: есть ли угроза новой войны за Карабах в случае свержения Пашиняна и прихода к власти «карабахского» клана?

— К сожалению, этот риск нельзя исключить. За неудавшейся попыткой государственного переворота на самом деле скрывается глубокое недомогание, охватившее Армению. От недовольства армейских генералов исходом войны до опасений по поводу состояния собственного здоровья, подчеркнутых значительной частью оппозиции. В последние недели Армения столкнулась с серьезным внутренним кризисом с тяжелыми политическими и военными последствиями.

Заур Мехтиев, специально для #