Саммит, прошедший в Белом доме, был поворотным моментом. Об этом заявил в своем послании премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем слове он напомнил, какие документы были подписаны в Вашингтоне.

«Между Арменией и Азербайджаном установился мир. После 8 августа мы живем в совершенно другом Южном Кавказе, в новой Республике Армения. Мир — незнакомая реальность и чужая жизнь для нас, давайте не будем недооценивать эту реальность. Мы должны с нуля научиться тому, что значит жить мирно, каков мир», — заявил Пашинян.

«Через 30 лет Армения выходит из блокады. Как будут открываться пути сообщения? В первую очередь, на данных участках должна быть проведена демаркация и делимитация государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Этот вопрос должен стать предметом детального изучения в ближайшее время. Это для нас не открывает новую дверь для беспокойства.

Логика мира заключается в том, что есть суверенные территории Армении, которые находятся под контролем Азербайджана, и есть азербайджанские территории, которые находятся под контролем Армении.

Еще в марте 2025 года я выступил с трибуны Национального Собрания, после чего обратился к народу, сказав, что продолжения карабахского движения не должно быть.

Об этом заявил в своем послании премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь критики о том, что с парафированием мирного договора карабахский вопрос закрывается. Я буду руководить Арменией в рамках данной логики – не продолжения карабахского движения, а если вы не согласны, то призываю к революции.

Дорогой народ, вы не стали совершать революцию, потому что, как и я, поняли, что мир невозможен без закрытия карабахского вопроса. Некоторые силы использовали карабахский вопрос для того, чтобы помешать развитию Армении.

Что касается перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, то я не раз публично заявлял, что не считаю их представления о возвращении реалистичными», — заявил Пашинян.