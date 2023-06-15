Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что герб республики не имеет отношения к государству, основанному в 1991 году. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Национального собрания, передает агентство «Новости-Армения».

«Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он?» — сказал премьер.

Он указал, что в центре герба можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Армении, которая находится под водой.

Также Пашинян обратил внимание, что на гербе изображен лев, «который уже давно не живет в природных условиях Армении».

«И эта проблема, которую мы обсуждаем, на самом деле касается двойственности. И она есть в каждом из нас», — добавил премьер.