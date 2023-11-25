Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети подверг критике вектор развития «ПСЖ» при нынешних владельцах.

«Постарайтесь быть объективными. Кто-то говорит, что изменение курса развития требует времени, но с тех пор, как катарцы пришли в клуб, прошло уже 10 лет. Сколько вам ещё нужно времени для того, чтобы что-то построить? Вы должны знать, чего хотите.

Вы хотите конкурировать с большими или маленькими клубами? Они вложили более € 300 млн в летнее трансферное окно, а вы пытаетесь доказать мне, что им нужно ещё два года. Как насчёт 10 лет, вас это устроит? Вы не можете сравнивать себя с «Манчестер Сити», поскольку с приходом Гвардиолы они прогрессируют из года в год», — приводит слова Пети RMC Sport. (championat.com)