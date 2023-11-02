Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал «двойные стандарты» Евросоюза по Украине и Палестине. Об этом РИА Новости сообщил источник в дипломатических кругах.

По его словам, Фидан высказал свое мнение в ходе закрытого заседания в Берлине «Расширение и реформа ЕС», устроенного министерством иностранных дел Германии.

«Фидан заявил, что предотвращение демонстраций солидарности с палестинцами в некоторых странах ЕС является двойным стандартом. Министр иностранных дел Турции отметил, что для того, чтобы ЕС мог конкурировать на мировом уровне, необходимо восстановить доверие к политике расширения», — отметил источник.