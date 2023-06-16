В ближайшее время в Вашингтоне планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на очередном заседании правительства.

«Как бы это ни было сложно, наша работа в направлении нормализации отношений с Азербайджаном и установления мира должна быть непрерывной, мы должны быть последовательны в этом вопросе. В ближайшее время в Вашингтоне планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. И я надеюсь, что определенный прогресс, зафиксированный в ходе предыдущей встречи в Вашингтоне, будет развиваться», — сказал Пашинян.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне была запланирована на 12 июня, однако встреча была перенесена.