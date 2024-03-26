Заявление Белого дома об отказе помогать России после теракта в «Крокус Сити Холле» является аморальным поведением. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. «Демонстративное аморальное поведение — это стало новой нормальностью в либеральных демократиях», — написала она. Таким образом Захарова отреагировала на заявление Джона Кирби, одного из координаторов внутри Белого дома при президенте Джо Байдене.

А теперь, предлагаю вспомнить о том, что именно заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сразу после теракта в «Крокус Сити Холле». «Наши мысли с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой. Есть мамы и папы, братья и сестры, сыновья и дочери, которые еще не получили новостей. Это будет тяжелый день», — сказал он тогда. То есть, были произнесены слова соболезнования со стороны Кирби, что уже делает нелепыми рассуждения Захаровой об аморализме со стороны США.

Теперь, коснемся вопроса об «отказе помогать России». Посольство США в Москве вечером 7 марта заявило, что в диппредставительстве следят за «сообщениями о готовящихся планах экстремистов атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты». В этой связи гражданам США рекомендовалось в течение следующих 48 часов избегать больших собраний. То есть, имел место конкретный сигнал со стороны США о том, что в Москве возможен теракт.

Что произошло далее? Президент России Владимир Путин 19 марта называет предупреждение США «откровенным шантажом». «Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он, выступая на коллегии ФСБ.

Проще говоря, глава российского государства самолично отмел угрозу теракта в Москве, о которой громогласно заявило посольство США в РФ. Так что, рассуждая честно и логически, не с американской стороны нужно спрашивать за то, что случилось. Совершенно очевидно, что имел провал в работе российских спецслужб, которые проморгали теракт в «Крокус Сити Холле». И попытки Марии Захаровой, равно как и российских пропагандистов разного уровня, увести разговор в иное русло, является манипуляцией.

При этом, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер уже заявил, что Соединенные Штаты вновь передадут РФ разведывательную информацию о возможном теракте на территории России, если она у них появится. «Если в будущем у нас будут разведданные, такие как разведданные, которые у нас были относительно этого нападения [террористов на «Крокус Сити Холл»], мы, конечно, предоставим их российскому правительству, потому что мы не хотим, чтобы террористические атаки были успешными где-либо в мире. Мы не хотим, чтобы российский народ страдал» — утверждал Миллер.

Более чем четкая, честная и достойная уважения позиция. Являющаяся полной противоположностью речам Марии Захаровой. Которой я лично хочу кое о чем напомнить, уж коли она затронула тему демонстративно аморального поведения. В результате очередного, имевшего место в понедельник, российского удара по Киеву баллистикой из Крыма, повреждения зафиксированы в Печерском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком района украинской столицы. Ранены по меньшей мере девять человек. При этом, была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М.Бойчука, созданная еще в 1938 году. Студенты и преподаватели Академии не успели дойти до укрытий, поскольку первые взрывы прогремели через несколько секунд после тревоги. Обломки ракет упали в соседние помещения, сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

«Вполне разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. По предварительной информации, погибших нет. Пострадала заведующая лабораторией, ее госпитализировали в ближайшую больницу», – сказал он.

Это та Академия, где училась моя супруга. И та Академия, поступать в которую собиралась моя дочь. Я очень хочу, чтобы Мария Захарова хотя бы попыталась понять те эмоции, которые я сейчас испытываю, когда пишу эти строки и понимаю, какой чудовищной опасности могли бы подвергаться мои супруга и дочь, если бы находились в здании Академии, когда Россия решила нанести очередной ракетный удар по столице Украины.

Я хочу, чтобы она хотя бы попыталась понять чувства родителей миллионов украинских детей, у которых украдены лучшие годы, период счастья и беззаботности. Я хочу, чтобы она сделала над собой неимоверное усилие и попыталась рассуждать не как официальный представитель МИД России, а как человек, у которого не ампутировали совесть. В таком случае, может быть, она сумеет признать, хотя бы наедине с самой собой, что огромное число украинских детей лишились домов, квартир и вынуждены жить в других городах и странах. Более того, огромное число украинских детей лишились отцов и братьев, погибших в войне. В той самой кровавой, чудовищной войне, которую развязала Россия. И в этих условиях, учитывая тот огромный список преступлений, что РФ совершила на украинской земле, рассуждения Марии Захаровой про демонстративно аморальное поведение звучат не как обвинение в адрес США, а как отчет о проделанной работе.