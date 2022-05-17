Президент РФ Владимир Путин лично руководит действиями войск в Украине, пишут* газеты Times и Guardian со ссылкой на западные военные источники.
По их словам, после неудач российской армии на украинском фронте Путин решил взять командование в свои руки. Речь идет даже об оперативных и тактических решениях, которые обычно принимает офицер «на уровне полковника или генерала».
Президент делает это в «тесном сотрудничестве» с начальником Генерального штаба генералом-армии Валерием Герасимовым. Эксперты пришли к выводу, что Герасимов все еще работает, несмотря на сообщения о его отстранении после военных неудач.
«Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала».
Как пишет Times, в российских Вооруженных силах полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами (БТГ), каждая из которых насчитывает примерно 900 человек. Однако российские БТГ «были сильно потрепаны», и если Путин действительно выполняет работу комбрига, скорее всего, он руководит подразделениями из 700 солдат.
Бывший бригадный генерал британской армии Бен Барри отметил, что у главы государства «есть дела поважнее, чем принятие военных решений». «Он должен определять политическую стратегию, а не погрязать в повседневных делах», — считает он.
Западные источники полагают, что ручное управление Путина только усугубило военные неудачи российских войск в Донбассе.
14 мая американский Институт изучения войны (ISW) рассказал, что российская армия потерпела самое крупное поражение с начала войны при форсировании реки Северский Донец. Аналитики утверждали, что в результате погибли 485 из 550 человек и было уничтожено 80 единиц техники. Эти данные подтверждает аэрофотосъемка места боя.
ISW также сообщал, что из-за существенных потерь личного состава российское командование начало пополнять силы добровольцами и наемниками ЧВК. Кроме того, оно прибегло к скрытой мобилизации. (moscowtimes.ru)