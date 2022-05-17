Президент РФ Владимир Путин лично руководит действиями войск в Украине, пишут* газеты Times и Guardian со ссылкой на западные военные источники.

По их словам, после неудач российской армии на украинском фронте Путин решил взять командование в свои руки. Речь идет даже об оперативных и тактических решениях, которые обычно принимает офицер «на уровне полковника или генерала».

Президент делает это в «тесном сотрудничестве» с начальником Генерального штаба генералом-армии Валерием Герасимовым. Эксперты пришли к выводу, что Герасимов все еще работает, несмотря на сообщения о его отстранении после военных неудач.

«Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала».