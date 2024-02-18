Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Пропагандист утверждает, что таким образом намерен продолжить диалог России и США после интервью Путина Такеру Карлсону.

«Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», — говорится в письме. Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, рассказал Киселев в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

По словам Киселева, самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту и «по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить». В случае согласия Байдена медиагруппа, которую возглавляет Киселев интервью планирует перевести на несколько иностранных языков и распространить его на медиаплатформах по России и всему миру.

«Вообще, по-хорошему, президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят — ждем ответа, как соловей лета», — подытожил Киселев в эфире.

Дмитрий Киселев был внесен в санкционный список Евросоюза весной 2014 года. Ему запрещен въезд на территорию ЕС, а также владение недвижимостью и другими активами, расположенными на территории блока. С 2015 года включен в санкционные списки Украины, Швейцарии и Канады, является персоной нон-грата в Молдавии. В 2022 году Киселев внесен в санкционные списки Австралии. (moscowtimes.ru)