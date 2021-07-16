«Что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!», — эта КВН-овская шутка вспомнилась мне после прочтения очередной порции истерического вопля, который оглашает вся Армения. «Еще одна пощечина всем нам: новоизбранный президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси поздравил Ильхама Алиева «с успешным освобождением территорий Азербайджана», — об этом на своей странице в Facebook написал секретарь парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

Напомню, что перед нами персонаж, известный тем, что является глашатаем лидера ППА, олигарха Царукяна, являющегося носителем погоняла «Тупой Гагик». Понятно, что подобное тянется к подобному и не стоит априори ждать от Абовяна речей хотя бы логичных. Но все же, нельзя не поразиться масштабу гордо демонстрируемого идиотизма.

«Как сообщает IRNA, новоизбранный президент Ирана ответил на поздравительное послание президента Азербайджана, в котором также говорится: «Поздравляю азербайджанский народ с успешным освобождением территорий Азербайджана. Считаю, что в основном процессе установления суверенитета Азербайджана на оккупированных территориях и восстановления общих границ двух стран стоит использовать новые возможности, совместные усилия для повышения уровня сотрудничества, укрепления безопасности и стабильности в регионе», — сетует Арман.

Правда, тут же, вспомнив о своей оппозиционной натуре, он переключается на критику в адрес действующей армянской власти. «Не смейте обвинять иранцев. Они просто фиксируют абсурдный стиль поведения нынешних властей Армении на внешнем фронте», — написал Абовян.

Абсурдность действий официального Еревана, конечно, медицинский факт. Но, речь же тут идет о другом.

Этот Абовян или был слишком занят удовлетворением желаний своего патрона Царукяна, или же просто пытается манипулировать, рассчитывая на короткую память своих соплеменников, но ничего нового новоизбранный президент Ирана не сказал. Он лишь повторил то, что было сказано его предшественником Хасаном Рухани. Достаточно вспомнить хотя бы его речи в ходе состоявшейся в декабре прошлого года, практически сразу по окончании 44-дневной войны, встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Иран полон решимости развивать отношения с Азербайджаном и надеется воспользоваться возможностями для их дальнейшего развития в новых международных условиях», — заявил тогда Рухани. Он также упомянул четкую позицию Ирана по нагорно-карабахскому конфликту и выразил удовлетворение освобождением оккупированных территорий Азербайджана и установлением режима прекращения огня.

Это, на минуточку, было сообщение, опубликованное на сайте президента Ирана. Там же говорилось о том, что Иран выразил готовность участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. То есть, ничего нового сейчас новоизбранный президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси не озвучил. Просто до Армана Абовяна, а в его лице до многих армянских политиков, все слишком долго и туго доходит.

А истина, тем временем, проста. Азербайджан, одержав победу в 44-дневной войне, установил кардинально новые правила игры в регионе. В которой статус Армении, в лучшем случае, это пресловутый «чемодан без ручки». Официальный Ереван ни на что не способен влиять. Его потолок — политика мелких провокаций, вроде устраиваемой из-за спины российских миротворцев стрельбы по позициям азербайджанской армии.

В глобальном смысле, Армения обречена, говоря словами Абовяна, получать пощечины справа и слева. Собственно, так и происходит. Потому и слышим мы регулярно из Еревана стоны о том, что Армению снова унизили и подвергли политической экзекуции. То Россия, то страны Запада, то Китай, то все вместе. Учитывая количество оплеух, уже полученных Армений, не понимаешь, какую по счету щеку они подставляют. Впрочем, это их, армян, проблемы.