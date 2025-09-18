По инициативе оппозиционных сил Армении проведено закрытое социологическое исследование с целью определить за кого готовы проголосовать граждане страны, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Результаты исследования показали, что рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна составляет 12%.

Опрос, проведенный с 25 по 30 августа, в котором приняли участие 1 100 респондентов, показал, что 17,3% опрошенных поддержат правящую партию «Гражданский договор» 6,4% — блок «Армения».

При этом 75% респондентов заявили, что недовольны работой правительства.

Второе место в рейтинге занимает президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, набравший порядка 10% поддержки. Однако, когда речь заходит о политической силе, сформированной им, этот показатель меньше. На третьей позиции — второй президент Армении Роберт Кочарян с 6%.

Рейтинги остальных известных политических сил, включая Республиканскую партию Армении (РПА) и партию «Процветающая Армения», находятся в пределах 1–1,5%.