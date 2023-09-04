В Москве крайне недовольны заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарием МИД Армении от 31 августа, по тону они неприемлемы.

Как сообщает #, об этом передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

В частности, премьер Армении заявил о возможности отдаления России от региона. «На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», — сказал собеседник агентства.