Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил на брифинге, что все граничащие с Румынией страны в ближайшие годы станут частью североатлантического альянса и Евросоюза. Политика цитирует РИА Новости.

«В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы — все соседи Румынии — станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада», — считает Джоанэ.

По его мнению, это необратимый, пусть и сложный, процесс, а значительное влияние на него оказывает украинский конфликт.