Принципы вступления стран в Евросоюз и НАТО отличаются, и потому идея присоединения Украины к Североатлантическому альянсу по схеме, похожей на принятие в ЕС, не может сработать, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не должны вводить что-то, похожее на двухступенчатый процесс. Очень важно сохранить одноступенчатый процесс для членства Украины», — сказал он на пресс-конференции.

Так Столтенберг ответил на вопрос, какое у него отношение к сформулированной украинской стороной идее, согласно которой на ближайшем саммите НАТО можно было бы «пригласить» Украину в альянс, а уже на более поздних этапах — согласовать все спорные вопросы и принять ее в состав организации.

«В этом разница между НАТО и ЕС. Евросоюз приглашает страны вступить в свои ряды, однако затем может пройти несколько лет от момента приглашения до членства. В НАТО, если вы «приглашены», то далее вступление происходит в сжатые сроки», — отметил генсек альянса.

Он добавил, что «все союзники согласны с тем, что когда-то в будущем Украина станет членом НАТО».