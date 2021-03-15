«Портрет» Вагаршака Арутюняна на фоне фантазий «реваншистов»

Все те «полководцы» и «аналитики», что всерьез рассуждают о перспективах военного реванша со стороны Армении должны, для начала, трезво оценить персону нынешнего министра обороны этой страны Вагаршака Арутюняна. Да, того самого, который не будучи главой МО РА, но выступая в эфире российского ТВ, обещал удары по мирным азербайджанским городам.

Сказать, что перед нами мелкий, во всех смыслах слова, карьерист — ничего не сказать. Впрочем, наиболее точную характеристику В.Арутюняну дают армянские СМИ. Причем так часто, что МО РА регулярно вынуждено бывает выступать с опровержениями, пытаясь спасти нечто, выдаваемую за репутацию главы МО РА. Из последнего — Минобороны Армении опровергло слухи об инциденте с участием родственников пропавших без вести военнослужащих и главой ведомства Вагаршаком Арутюняном в ходе его посещения Ханкенди.

В заявлении армянского оборонного ведомства отмечается, что одно из армянских СМИ распространило информацию об указанном инциденте. «Данное сведение не соответствует действительности, министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил Карабах в декабре прошлого года. В ходе визита в Госслужбе по ЧС Арцаха состоялась встреча с родственниками пропавших без вести военнослужащих, в ходе которой не было какого-либо инцидента», — говорится в тексте опровержения министерства.

Но в том и состоит трагедия В.Арутюняна, что МО РА может сколько угодно противостоять распространению правды о нем, но скрыть очевидное все же не получится. Потому, что ничтожество этого персонажа известно всем и вся. Как и история его назначения. Об этом поведал недавно ТГ-канал «Дежавю». Согласно ему, в ходе войны в результате внутривластного конфликта Давид Тоноян был отправлен в отставку, на его место был назначен Вагаршак Арутюнян. Но конфликт был не между премьером и министром обороны, а между председателем комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, членом правящей фракции «Мой шаг» Андраником Кочаряном и Давидом Тонояном, на тот момент главой МО РА. Причина была сугубо личная. Андраник Кочарян попросил Давида Тонояна эвакуировать своего сына-артиллериста Вазгена из Карабаха в безопасное место, а Тоноян отказался. В итоге, новым главой МО РА стал В.Арутюнян, который характеризуется в самом армянском оборонном ведомстве, как несерьезный человек. Тот же ТГ-канал «Дежавю» утверждает, что он не владеет руководимой им сферой. Источники в МО РА рассказали «Дежавю», что Арутюнян проводит день, играя на компьютере в шарики, часами сидит в соцсети «Одноклассники», и в основном ждет, что скажет премьер-министр.

«А самое интересное то, что когда премьер-министр задает вопрос или поручение, Вагаршак сразу же звонит Андранику Кочаряну и рассказывает со всеми подробностями. Затем они вместе решают, что и как делать. А когда возникает какая-то проблема и нужно говорить с премьер-министром, или, например, с русскими, тоже консультируется с Андраником Кочаряном, спрашивает что сказать, как сказать, а что не говорить», — утверждает «Дежавю».

Источник данного ТГ также сообщает, что когда Андраник Кочарян предложил Вагаршаку Арутюняну быть министром, то дословно сказал: «ты туда идешь выполнять приказы Никола, все со мной уточняй, если ты не согласен, то будешь не ты, а кто-то другой». После чего делается вывод, что именно Андраник Кочарян координирует сферу обороны в Армении после войны.