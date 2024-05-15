Продлена мера пресечения находящихся под арестом в Баку карабахских сепаратистов.

В Бинагадинском районном суде были рассмотрены иски Следственного управления Генеральной прокуратуры и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, в связи с продлением меры пресечения в виде ареста, избранного в отношении бывших «президентов» вымышленного сепаратистского режима в Карабахе Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «спикера парламента» Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна.

Суд удовлетворил иски и продлил срок меры пресечения в виде ареста в отношении каждого еще на 5 месяцев.

Отметим, вчера суд удовлетворил представление о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении «экс-президента» «НКР» Аркадия Гукасяна.

Решением Бинагадинского районного суда мера пресечения в виде ареста в отношении А. Гукасяна продлена на 5 месяцев.

Напомним, по уголовному делу, которое ведет следственная группа, состоящая из сотрудников Генеральной прокуратуры и СГБ, к ответственности привлечены 15 лиц сепаратистского режима. В разные годы Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила против этих лиц уголовные дела и объявила их в международный розыск.

После антитеррористической операции, проведенной в прошлом году, правоохранительные органы Азербайджана арестовали и доставили в Баку «президентов» вымышленного сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «спикера парламента» Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего «государственного министра» Рубена Варданяна.

В настоящее время содержащиеся в СИЗО СГБ Азербайджана сепаратисты обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийстве, создании незаконного вооруженного объединения и др. преступных деяниях.