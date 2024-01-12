Не только в Азербайджане, но во многих государствах мира периодически высказываются предложения о необходимости сохранения или восстановления смертной казни, как высшей меры наказания. И это вовсе неслучайно. Люди считают, что наказание должно быть адекватным преступлению. По их мнению, в отношении некоторых тяжких преступлений наиболее адекватным наказанием может быть только смертная казнь.

Но в подобных предложениях, как правило, не учитывается один очень важный момент.

Для человека самой дорогой ценностью являются свобода, надежда и стремление к счастью. Человек, в отношении которого принято пожизненное заключение лишен всего этого – преступник, получивший в качестве наказания смертную казнь, умирает один раз, а пожизненно заключенные умирают каждый день, каждый час. Эти люди больше не увидят ясного неба, больше не сядут за один стол с родными и близкими.

Самое главное, они лишены основного в человеческой жизни – надежды, которая, как говорится в одной известной песне, является настоящим компасом, спутником в жизни человека. Им не на что надеяться – единственно, что они увидят в этом мире, это всего лишь стены тюремной камеры…

Что касается подобных высказываний у нас в Азербайджане, в настоящее время они также неслучайны. Сейчас идут судебные процессы, соответствующие юридические процедуры над армянскими сепаратистами-преступниками. Их руки испачканы кровью сотен ни в чем неповинных людей, ими были изгнаны из родных очагов сотни тысячи людей, полностью разрушены села и целые районы и города. Поэтому многие в Азербайджане весьма справедливо думают, что в отношении этих людей может быть применено только одно наказание – смертная казнь. Плюс, и международными трибуналами против подобных преступников применялась в основном смертная казнь. Поэтому люди часто говорят о необходимости восстановления смертной казни, которая была отменена во время вступления страны в Совет Европы.

Мы тут не будем вновь повторять некоторые аргументы и рассуждения, которые были высказаны чуть выше. На самом деле, это довольно сложная проблема, потому что она имеет не только сугубо юридические, но философско-культурные, даже религиозно-теологические аспекты. Повторим только одно: если, как следует, вникнуть в суть, то, пожизненное лишение свободы, на самом деле, самое тяжкое наказание.

Мы понимаем наших сограждан – армянские сепаратисты-преступники на самом деле совершили самые тяжкие преступления, и люди правы требовать в отношении их адекватное наказание – смертную казнь. Но тут приходится отметить еще одну деталь; понятно, что, если восстановить смертную казнь, она будет применена не только в отношении армянских сепаратистов – преступников. Кроме того, речь идет о таком способе наказания, который вызывает споры даже из теологических соображений, т.к. человека может лишить жизни только Господь Бог. Кроме того, тут имеются и другие соображения. Да, невольно вспоминается еще один момент. В одной из европейских стран, судьи открывают заседание суда с почтением памяти одного пекаря, в отношении которого в средние века была применена смертная казнь, хотя он не был виновным. Когда выяснилось, что он невиновен, было уже поздно — наказание было исполнено и пекарь был убит…

Плюс, философы и теологи обращают внимание еще на две детали из истории человечества – речь идет о распятии Христа и о вынужденном принятии яда философом Сократом. Понятно, что, если не было бы смертной казни этих наказаний также не было бы – возможно, Христа не распяли бы, а Сократа не вынудили бы принять яд. Поэтому тут приходится заметить, что, возможно, в некоторых случаях смертная казнь является самой адекватной мерой, но она открывает путь и к некоторым рискам, особенно, во время политических волнений – вспомните, во время Великой Французской Революции жизнь скольких людей оборвалась именно на гильотине!..

Еще раз заметим, что обсуждаемый нами предмет весьма сложен, плюс, мы вынуждены еще раз отметить, что, наверное, для армянских сепаратистов-преступников самым адекватным и справедливым наказанием может быть только смертная казнь. Но и в братской Турции такого преступника, как Абдулла Оджалан, наказали пожизненным заключением. Думается, что Оджалан не очень-то рад, что в отношении него не была принята смертная казнь, дали только пожизненное заключение. Нет, и он больше не увидит ясного неба, больше не будет в окружении своих родных и близких. Самое главное, он лишен самого ценного для человека чувства – надежды. Да, и ему, и подобным ему преступникам больше не на что надеяться…