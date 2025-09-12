В США задержали предполагаемого убийцу правого активиста Чарли Кирка. Об этом в интервью Fox News сообщил президент США Дональд Трамп.

На вопрос телеведущей, есть ли какая-то новая информация по делу, Трамп сообщил, что задержан человек, который, вероятно, и является настоящим убийцей.

«Я считаю с большой уверенностью, что мы задержали его. Все сработали прекрасно (…) Так что, да, я думаю, что сейчас мы в прекрасном положении — он под стражей», — сказал президент США.

По словам Трампа, опознать стрелка было крайне трудно, потому что в распоряжении следствия было только фото очень низкого качества. Однако кто-то из близких стрелка таки смог его узнать по этому фото и сообщил полиции.

При этом президент США выразил надежду, что убийцу Чарли Кирка приговорят к смертной казни.

Задержанным по подозрению в убийстве политического активиста Чарли Кирка в США является 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон, его сдал полиции собственный отец.

Отметим, что 10 сентября во время массового мероприятия в штате Юта неизвестный стрелял в одного из самых известных правых активистов США Чарли Кирка.