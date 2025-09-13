Предполагаемый убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон отказался разговаривать со следователями.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает gazeta.ru.

Два источника CNN сообщили, что мужчина изначально общался с полицейскими, но после визита адвоката резко поменял манеру поведения.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Предполагаемый убийца правого активиста Чарли Кирка был задержан после того, как рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать спрятанную в кустах винтовку. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. В момент задержания он был одет так же, как стрелявший в Кирка.