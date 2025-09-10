На американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. Он ранен и находится в больнице, его состояние критическое.

По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после которого оратор упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею.

По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.

Полиция задержала стрелявшего, его личность не раскрывается.

The Guardian пишет, что сенатор от Юты Майк Ли обратился к публике с призывом молиться за Кирка и за студентов, ставших свидетелями нападения.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал: «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили. Он замечательный парень во всех отношениях».

Прокомментировал покушение на правого активиста в США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Молюсь за Чарли Кирка», – написал он в соцсети Х.

Чарли Кирк – один из заметных союзников Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), организации, активно работающей в университетах США против «левого влияния». Он неоднократно выступал в поддержку Израиля и проводил кампании в защиту еврейских и израильских студентов.