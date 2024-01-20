Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов.

Как сообщает Report, он заявил журналистам, что армянские сепаратисты осуществляли незаконную деятельность на территории Азербайджана до освобождения земель от оккупации:

«Они совершали незаконные действия, подчиняясь Армении, вели сепаратистскую деятельность. В связи со всем этим проводятся комплексные следственные мероприятия в соответствии с требованиями национального законодательства и всех международных конвенций, к которым присоединилась Азербайджанская Республика. После завершения работы над уголовными делами, они будут переданы в суд, и об этом будет сообщено общественности».