В запутанной сети арабских социальных сетей видео, предположительно изображающее арест израильских генералов ХАМАСом, стало вирусным, собрав значительное количество лайков и репостов. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается паутина обмана, дезинформации и случай ошибочной идентификации, сообщает usatoday.com.

8 октября пользователь сети Х разместил это видео, вызвав шквал активности и вовлеченности. Однако следственные действия со стороны CrowdTangle, разоблачил видео как мошенническое. Согласно инструменту анализа социальных сетей CrowdTangle, пост набрал более 9000 лайков и 30 репостов на Facebook за один день. Версии того же повествования начали появляться и на других платформах.

Видео, о котором идет речь, вместо того, чтобы демонстрировать арест израильских генералов, на самом деле изображает задержание лидеров армянской сепаратистской группировки. Азербайджанские спецслужбы арестовали этих лиц, факт, удобно опущенный в вирусном посте. Примечательно, что эти аресты произошли за четыре дня до нападения ХАМАСА на Израиль.

Более подробная версия видео с участием задержанных в наручниках была загружена на YouTube 5 октября, за целых два дня до нападения ХАМАСа, и была приписана службе безопасности Азербайджана DTX. Название видео указывает на то, что в нем документируется задержание лиц, связанных с незаконными вооруженными формированиями в Нагорном Карабахе, регионе.

Согласно Google Translate, в описании, сопровождающем видео на азербайджанском языке, говорится: «Служба государственной безопасности продолжает уголовное дело по факту террористических актов, совершенных незаконными вооруженными формированиями, действующими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики». Среди трех мужчин, фигурирующих в видео, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, и Давид Ишханян, все они были арестованы 3 октября.

Associated Press подтверждает эту версию, утверждая, что нескольких других лидеров сепаратистов постигла аналогичная участь после того, как азербайджанские силы быстро вернули Нагорный Карабах в сентябре после стремительной военной операции. (Turan)