Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали в Карабахе бывшего «президента» сепаратистов Араика Арутюняна.

Как сообщает АПА, в настоящее время его везут в Баку.

Отметим, что бывшие «президенты» сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян (1997-2007) и Бако Саакян (2007-2020), «карабахский представитель» партии «Дашнакцутюн» и бывший спикер парламента сепаратистского режима Давид Ишханян были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку.