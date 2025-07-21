Выявлен и задержан человек по прозвищу «Абу Малик», который привлекал граждан Азербайджана к сотрудничеству с иностранными спецслужбами за рубежом, а также участвовал в организации арестов тех, кто отказывался от сотрудничества.

Как сообщает AПA, об этом стало известно из материалов судебного заседания, состоявшегося 18 июля.

Так, в результате антитеррористических мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности, было установлено, что сотрудничавший с иностранными спецслужбами с сентября 2022 года Алиев Мухаммед Ширин оглу, известный по прозвищу «Абу Малик» является гражданином Азербайджана.

Совершивший эти действия на территории иностранного государства Мухаммед Алиев был задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых СГБ, и предстал перед судом в Азербайджане.

Установлено, что Мухаммед Алиев, пытавшийся сформировать вокруг себя террористическо-диверсионную группировку из лиц, склонных к радикальным религиозным течениям, и заманивавший в ловушку граждан Азербайджана, сам попал в ловушку, подготовленную нашими оперативниками.

В рамках продолжающегося в СГБ уголовного дела Мухаммеду Алиеву предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена), и по решению суда Сабаильского района в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.