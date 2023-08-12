Польша намерена укрепить оборону Сувальского коридора. Туда направят дополнительные войска и технику.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

Он подчеркнул, что Польша усиливает оборону и безопасность Сувальского перевала и Бжеских ворот.

«Это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Сюда, в первую очередь, идет новейшее оборудование», — отметил он.

По его словам, Польша расширит военную инфраструктуру и передислоцирует части польских сил с запада на восток, также будут созданы новые подразделения разного уровня.

Блащак уточнил, что «речь идет о саперном батальоне в Августове и больших тактических объединениях, таких как 1-я пехотная дивизия легионов и 2-й польский корпус».

Также, как отметил министр, на востоке Польши действуют Силы территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej) и войска НАТО.

«Сейчас в Польше дислоцируется несколько тысяч американских солдат, оснащенных лучшей военной техникой. Это результат отличных отношений между Варшавой и Вашингтоном», — добавил Блащак.

Справка. Сувальский перешеек иногда называют стратегической точкой для НАТО. Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и вместе с тем отделяет Калининградскую область России от Беларуси.