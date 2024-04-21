Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Литвы.

В совместных учениях двух стран НАТО принимают участие 1,5 тыс. военных, в том числе из состава мотопехотной бригады «Жемайтия», а также около 200 единиц военной техники. Кроме того, в учениях участвуют служащие вооруженных сил США и Португалии. Учения будут длиться шесть дней — с 21 по 26 апреля.

В августе 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о наращивании присутствия в районе Сувалкского коридора.