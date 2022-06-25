Польские власти заявили о планах разместить на своей территории боевую группу НАТО, передает «Росбалт».

Как уточнил министр обороны Мариуш Блащак, страна рассчитывает, что на саммите альянса в Мадриде примут решения, нацеленные на «усиление потенциала этих боевых групп для укрепления восточного фланга НАТО».

Также глава ведомства напомнил, что на саммите в Варшаве альянс договорился развернуть в Польше батальонные группы с участием войск союзников, передает Polska Times.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что республика не боится России благодаря защите НАТО, но беспокоится по поводу «сувалкского коридора».