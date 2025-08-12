После беспорядков на Национальном стадионе в Варшаве, во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа, польские власти распорядились депортировать из страны 63 человека, среди которых 57 граждан Украины и шесть граждан Беларуси. Об этом сообщил во вторник перед заседанием правительства премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Речь идёт о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях. Эти события были совершенно необоснованными и требовали оперативного реагирования», — цитирует Туска польское агентство PAP.

Дональд Туск подчеркнул, что в стране «нельзя допустить разгорания антиукраинских настроений. «Точно так же украинские власти должны позаботиться о том, чтобы никому ни в Украине, ни в Польше не пришло в голову, чтобы украинцы совершали какие-то ненужные антипольские жесты», — добавил польский премьер.

Рэпер Макс Корж дал концерт на Национальном стадионе польской столицы в минувшие выходные. Местная полиция сообщила о задержании во время выступления Коржа 109 человек за различные правонарушения, от хранения наркотиков до нападения на сотрудников служб безопасности. Отмечается, что многих поляков возмутили кадры в соцсетях со зрителем, пришедшим на концерт с красно-черным флагом Украинской повстанческой армии (УПА) — националистической группировки, которая, по утверждению Польши, причастна к Волынской резне поляков в 1943 году.

Украинец, которого запечатлели на концерте с этим флагом, впоследствии извинился за свои действия, подчеркнув, что он лишь хотел продемонстрировать поддержку своей страны, передаёт Reuters.